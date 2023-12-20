У додатку "Дія" запрацювала послуга купівлі-продажу авто

Сьогодні, 20 грудня, у мобільному додатку "Дія" для українців стала доступна послуга купівлі-продажу автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Дії".

Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна буде купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт, номерні знаки поштою.

Перереєстрація авто у додатку "Дія" означає, що більше немає необхідності їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватись в електронну чергу.

Слід зазначити, що скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік.

"Все що вам потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у додатку, дотримуватися підказок "Дія" та засвідчити проект договору "Дія.підписом". Далі все зробимо за вас, залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Особливості роботи нової послуги

Нагадаємо, раніше ми писали, що незабаром перереєструвати автомобіль можна буде в кілька кліків "Дія" без зайвих перевірок та посередників. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора.

Послуга буде доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У додатку продавцю слід сформувати заяву в "Дія" та поділитись QR-кодом або посиланням на договір.

Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією.

Також у "Дія" можна буде замовити доставку техпаспорту та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.