Чому унітази білі? Відповідь вас щиро здивує

Гігієнічність та простота догляду

Білий колір унітазів значною мірою обумовлений гігієнічними міркуваннями. На білому фоні бруд, плями та мікроорганізми стають більш помітними, що стимулює регулярне чищення. Це особливо важливо у громадських туалетах, де чистота є критичною.

Окрім того, білий колір асоціюється з чистотою та свіжістю, створюючи відчуття охайності у приміщенні. Це не лише практично, але й впливає на психологічний комфорт людей.

Сучасні унітази виготовляються з матеріалів, які мають гладку поверхню, що мінімізує можливість накопичення бруду. Завдяки цьому їх легко мити навіть за умови регулярного використання. А водостійкі властивості матеріалів роблять білий унітаз довговічним у щоденній експлуатації.

Особливості матеріалів виробництва

Більшість унітазів виготовляють із керамічних матеріалів - порцеляни або сантехнічного фарфору. Основні компоненти, такі як кварц, польовий шпат і глина, піддаються обробці при високих температурах, що створює природний білий колір.

Додатково порцеляна може покриватися спеціальною емаллю, що додає поверхні блиск і гладкість. Це покриття робить унітаз не лише привабливим, але й не пористим, що виключає поглинання запахів та рідин.

Білі унітази є більш економічними у виробництві, адже виготовлення кольорових моделей потребує додаткових ресурсів і часу. Також вони гармонійно поєднуються з іншими білими елементами ванної кімнати, як-от раковини чи ванни, створюючи цілісну композицію.

Білий унітаз чудово поєднується з будь-яким стилем інтер'єру (фото: Pixabay.com)

Оптичні властивості та дизайн приміщення

Білий колір має унікальну здатність візуально збільшувати простір, що особливо важливо для невеликих ванних кімнат. Відбиваючи світло, білий унітаз додає приміщенню яскравості та легкості.

Універсальність білого дозволяє йому ідеально вписуватися в будь-який стиль інтер’єру - від мінімалізму до класики. Унітаз не конфліктує з іншими кольорами, а, навпаки, доповнює їх, залишаючись непомітною частиною декору.

Виробники часто обирають білий через його здатність виглядати актуально навіть через десятиліття. Саме тому, попри модні тренди на кольорові ванні кімнати, білий залишається безсумнівним лідером у світі сантехніки.

Цікаві факти: від золота до авокадо

Хоча білий унітаз став стандартом, у світі зустрічаються й нестандартні варіанти. Наприклад, в Англії колись існував унітаз із чистого золота вартістю понад 6 мільйонів доларів, який зрештою було викрадено.

У 1970-х роках популярністю користувалися кольорові ванні кімнати, зокрема авокадо та рожеві відтінки. Сьогодні ці стилі повертаються, стаючи трендовими серед молоді.

Проте кераміка залишається фаворитом через свою практичність та екологічність. Унітази з інших матеріалів, наприклад, пластику, не здатні забезпечити таку ж довговічність і гігієнічність. Тому білий унітаз продовжує залишатися найбільш практичним вибором як для дому, так і для громадських приміщень.