Почему унитазы белые? Ответ вас искренне удивит

Белые унитазы - это универсальная классика, которая доминирует в ванных комнатах по всему миру. Но почему именно белый цвет стал таким популярным?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Live Science объясняет, почему большинство унитазов изготавливаются именно в белом цвете, а также рассматривает интересные факты об их производстве и функциональности.
Белый цвет унитазов в значительной степени обусловлен гигиеническими соображениями. На белом фоне грязь, пятна и микроорганизмы становятся более заметными, что стимулирует регулярную чистку. Это особенно важно в общественных туалетах, где чистота является критической.
Кроме того, белый цвет ассоциируется с чистотой и свежестью, создавая ощущение опрятности в помещении. Это не только практично, но и влияет на психологический комфорт людей.
Современные унитазы изготавливаются из материалов, которые имеют гладкую поверхность, что минимизирует возможность накопления грязи. Благодаря этому их легко мыть даже при условии регулярного использования. А водостойкие свойства материалов делают белый унитаз долговечным в ежедневной эксплуатации.
Большинство унитазов изготавливают из керамических материалов - фарфора или сантехнического фарфора. Основные компоненты, такие как кварц, полевой шпат и глина, подвергаются обработке при высоких температурах, что создает естественный белый цвет.
Дополнительно фарфор может покрываться специальной эмалью, придающей поверхности блеск и гладкость. Это покрытие делает унитаз не только привлекательным, но и не пористым, что исключает поглощение запахов и жидкостей.
Белые унитазы являются более экономичными в производстве, ведь изготовление цветных моделей требует дополнительных ресурсов и времени. Также они гармонично сочетаются с другими белыми элементами ванной комнаты, например раковины или ванны, создавая целостную композицию.
Белый цвет обладает уникальной способностью визуально увеличивать пространство, что особенно важно для небольших ванных комнат. Отражая свет, белый унитаз добавляет помещению яркости и легкости.
Универсальность белого позволяет ему идеально вписываться в любой стиль интерьера - от минимализма до классики. Унитаз не конфликтует с другими цветами, а, наоборот, дополняет их, оставаясь незаметной частью декора.
Производители часто выбирают белый из-за его способности выглядеть актуально даже через десятилетия. Именно поэтому, несмотря на модные тренды на цветные ванные комнаты, белый остается несомненным лидером в мире сантехники.
Хотя белый унитаз стал стандартом, в мире встречаются и нестандартные варианты. Например, в Англии когда-то существовал унитаз из чистого золота стоимостью более 6 миллионов долларов, который в конце концов был похищен.
В 1970-х годах популярностью пользовались цветные ванные комнаты, в частности авокадо и розовые оттенки. Сегодня эти стили возвращаются, становясь трендовыми среди молодежи.
Однако керамика остается фаворитом из-за своей практичности и экологичности. Унитазы из других материалов, например, пластика, не способны обеспечить такую же долговечность и гигиеничность. Поэтому белый унитаз продолжает оставаться наиболее практичным выбором как для дома, так и для общественных помещений.
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