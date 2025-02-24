Чому українцям варто уникати покупок на Temu: 4 головні причини

Проблемами конфіденційності

Проблеми з конфіденційністю Temu - це те, до чого варто поставитися серйозно. Компанія зіткнулася з кількома позовами в різних штатах США. За даними CSIS, деякі позови стверджують, що Temu не "відповідає стандартам безпеки", водночас дозволяючи "компрометувати фінансову інформацію своїх клієнтів".

Temu також може отримувати інформацію з інших сторонніх інструментів, які ви використовуєте, хоч і з вашого дозволу. Жодна платформа не є ідеальною з точки зору конфіденційності, але вам потрібно вирішити, чи варті ризики того.

Шахрайство на Temu

Хоча сам Temu не є шахрайським, на платформі є кілька видів шахрайства, про які варто знати. Від неіснуючих товарів до особливо неякісних продуктів, покупки на цій платформі можуть бути ризикованими.

Ви також можете знайти на Temu підроблені технологічні товари, які ламаються через кілька використань. Навіть якщо ви не витрачаєте багато грошей, бути обдуреним або введеним в оману - не весела подія.

Temu сприяє надмірному споживанню

Дуже важко відвідати такі торгові майданчики, як Temu, і купити тільки один товар. Багато людей неминуче знаходять випадкові речі, які їм не потрібні і які, в кращому разі, будуть використані кілька разів. Потім ці речі припадатимуть пилом, поки ви не розсердитеся настільки, що викинете їх або віддасте кому-небудь.

Temu не такий вже й дешевий, як здається

Одна з причин популярності Temu - це те, що товари пропонуються за низькими цінами. Однак ці ціни низькі не без причини.

Дуже важливо платити за якість, і є частка правди в приказці "Скупий платить двічі". Навіть якщо товари коштують недорого, вони все одно стають марною тратою грошей, якщо швидко ламаються.

Крім необхідності заміни товарів, що легко ламаються, ймовірно, буде витрачено більше грошей на речі, які не потрібні. Обидві ці причини є хорошими приводами для того, щоб замислитися про видалення додатка Temu.