Як замовити ноутбук із США та скільки він буде коштувати: інструкція для українців

У світі купівля товарів за кордоном стала звичайною справою. Інтернет-магазини США пропонують широкий вибір електроніки, зокрема ноутбуків, за привабливими цінами. Але як замовити ноутбук з США в Україну, не маючи досвіду міжнародних покупок?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно вибрати та замовити ноутбук з США.

Зміст

Чому варто замовити ноутбук з США

Замовляти ноутбуки з США просто та вигідно. Українські покупці впевнено опановують закордонні торгові майданчики. Їх приваблює асортимент, якість та вартість продукції через океан. На американських сайтах можна знайти та придбати речі, аксесуари, гаджети та техніку за значно нижчою ціною, ніж в українських магазинах, де такі товари позиціонуються як "люкс".

Ви запитаєте: навіщо купувати ноутбук з США, якщо їх і у наших магазинах повно? Ті, хто так вважає, просто не бачили асортименту, наприклад, американського Amazon. У цьому онлайн-гіпермаркеті вибір не просто великий, а величезний і регулярно оновлюється.

Інтернет дозволяє спокійно і вдумливо прогулятися різними сайтами, порівняти моделі та ціни, знайти продавців, які пропонують додаткові бонуси - у вигляді безкоштовної доставки по США, збільшеної гарантії, аксесуарів, що не входять до базової комплектації.

Незнання мови не проблема: безліч зручних онлайн-перекладачів та браузери з відповідною функцією дозволяють користувачам почуватися впевнено.

Виберіть інтернет-магазин

Amazon

Amazon - це найбільший інтернет-рітейлер у світі, що пропонує широкий асортимент товарів, включаючи електроніку, книги, одяг та багато іншого. Заснований Джеффом Безосом у 1994 році, Amazon також відомий своїми хмарними сервісами AWS, стрімінговою платформою Prime Video та розробкою розумних пристроїв, таких як Alexa.

Компанія славиться зручним інтерфейсом, швидкою доставкою та великою мережею складів по всьому світу, що дозволяє забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів.

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Newegg

Newegg - це великий онлайн-рітейлер, що спеціалізується на продажу електроніки та комп'ютерних комплектуючих. Заснований у 2001 році, Newegg пропонує широкий асортимент товарів, включаючи комп'ютери, комплектуючі, периферію, побутову техніку та гаджети.

Компанія відома конкурентоспроможними цінами, частими знижками та акціями, а також високим рівнем обслуговування клієнтів. Newegg приваблює як звичайних споживачів, так і професіоналів, які потребують спеціалізованого обладнання та компонентів.

Newegg (Фото: PCMag)

B&H Photo Video

B&H Photo Video - великий американський рітейлер, що спеціалізується на продажі фототехніки, відеокамер, аудіообладнання та електроніки. Заснована в 1973 році, компанія пропонує широкий асортимент товарів для фотографів, відеографів та професіоналів у галузі аудіовізуальної техніки.

B&H відома своїм широким вибором, конкурентоспроможними цінами та високим рівнем обслуговування клієнтів як в інтернет-магазині, так і в роздрібному магазині в Нью-Йорку.

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eBay

eBay - це найбільша у світі онлайн-платформа для торгівлі товарами та послугами. Заснована в 1995 році, eBay дозволяє користувачам купувати та продавати різні товари, від електроніки та моди до автомобілів та колекційних предметів.

Платформа відома аукціонною моделлю продажу, де продавці можуть ставити товари на аукціон або продавати їх за фіксованою ціною. eBay також надає послуги захисту покупців та продавців, а також підтримує міжнародні торгові операції, забезпечуючи широкий доступ до різноманітного асортименту товарів у всьому світі.

eBay (фото: eBaymag)

Що потрібно зробити перед вибором ноутбука

Порівняння цін

Не лінуйтеся порівнювати ціни на вибрану модель ноутбука в різних магазинах. Це допоможе вам знайти найбільш вигідну пропозицію та заощадити гроші.

Відгуки

Перед покупкою обов'язково ознайомтеся з відгуками інших покупців про магазин та конкретні моделі ноутбуків, які вас цікавлять. Відгуки допоможуть вам зробити правильний вибір та уникнути розчарувань.

Умови доставки та повернення

Переконайтеся, що вибраний магазин здійснює доставку в Україну. Також уважно ознайомтеся з умовами повернення товару, щоб бути впевненим, що ви зможете повернути ноутбук, якщо він не підійде.

Як вибрати ноутбук

Бюджет

Визначте суму, яку ви готові витратити на покупку ноутбука. Це допоможе вам звузити коло пошуку та не витрачати час на моделі, які вам не по кишені.

Характеристики

Вирішіть, які параметри вам найбільш важливі. До них можуть належати: процесор, оперативна пам'ять, відеокарта, екран, вага.

Відгуки

Перед покупкою обов'язково читайте відгуки про вибрані вами моделі ноутбуків.

Порівняння цін

Порівняйте ціни на обрану вами модель у різних магазинах, щоб знайти найбільш вигідну пропозицію.

Як оформити замовлення

Створіть обліковий запис у вибраному магазині, щоб мати доступ до історії замовлень, відстежувати їх статус і отримувати персональні пропозиції. Знайдіть на сайті магазину модель ноутбука, яка вам підходить, додайте її до кошика та перейдіть до оформлення замовлення.

Потім введіть свою адресу в Україні або адресу вашого посередника, щоб отримати ноутбук якнайшвидше. Виберіть зручний для вас спосіб оплати: банківська картка, PayPal або інші доступні варіанти.

Перевірте всю інформацію про замовлення (модель ноутбука, адресу доставки, спосіб оплати, сума) і підтвердіть його. Після підтвердження замовлення та оплати ви отримаєте електронного листа з підтвердженням. Чекайте на доставку ноутбука протягом зазначеного терміну.

Як відбувається процес доставки

Термін доставки може змінюватись від кількох днів до кількох тижнів. Також вам буде надано номер відстеження, за допомогою якого ви зможете відстежувати рух вашого замовлення. Не забувайте, що при отриманні замовлення вам може знадобитися сплатити мита та ПДВ.

Нова Пошта та її доставка

"Нова Пошта Глобал" організує доставку ноутбуків та інших товарів навіть із магазинів, які не надсилають замовлення за кордон. Сервіс NP Shopping пропонує скористатися проміжним складом США. При оформленні покупки користувач вказує американську адресу для доставки. Потім здійснюється доставка ноутбука із США в Україну.

Будь-який українець, зареєструвавшись на сайті NP Shopping, може отримати адресу складу у США. Процес простий, зрозумілий і займає лише хвилину. На сайті розміщено список довірених інтернет-ресурсів із посиланнями на їхні офіційні сторінки. Українські покупці можуть робити замовлення не лише на цих майданчиках, а й на будь-яких інших онлайн-ресурсах, включаючи приватних продавців.

Слід враховувати, що пересилання товару вартістю понад 100 євро оподатковується. ПДВ складає 20 відсотків суми перевищення. Якщо покупка коштує понад 150 євро, необхідно сплатити ПДВ та ввізне мито (10 відсотків від суми перевищення).

Як повернути товар у разі проблем

Умови повернення

Ознайомтеся зі строками повернення товару у вибраному вами магазині. Зазвичай, повернення товару дається від 14 до 30 днів із моменту купівлі. Переконайтеся, що ви можете повернути товар через вибрану вами причину. Товар також має бути в оригінальній упаковці та нормальному стані.

Не забудьте зберегти всі документи, що підтверджують придбання (чек, квитанція).

Повернення коштів

Надішліть товар за вказаною адресою

Після отримання товару магазином вам буде повернуто гроші протягом 7-14 днів

Гроші будуть повернуті тим же способом, яким ви сплатили покупку

Скільки коштує замовити ноутбук із США

Вартість самого ноутбука

Ціни на ноутбуки в США можуть бути значно нижчими, ніж в Україні, різниця в ціні може становити від 20 до 50 відсотків. Найбільш вигідні пропозиції можна знайти на розпродажах та в аутлетах.

Вартість доставки

Вартість доставки залежить від обраного магазину, країни призначення та ваги посилки:

50-100 доларів (експрес-доставка)

20-50 доларів (стандартна доставка)

10-20 доларів (морська доставка)

Деякі магазини пропонують безкоштовну доставку на замовлення на певну суму.

Мита та ПДВ

При ввезенні ноутбука в Україну вам може знадобитися сплатити мита та ПДВ:

Мита - це податок, який стягується з товарів, що імпортуються в Україну.

ПДВ - це податок на додану вартість, який також стягується з товарів, що імпортуються в Україну.

Розмір мит та ПДВ залежить від вартості ноутбука, країни походження та інших факторів.

Загалом замовити ноутбук із США в Україну можна за 800-1500 доларів.