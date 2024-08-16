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Чому українці постійно роблять помилку зі словом "вітати" та коли його використовувати доречно

Коли ми використовуємо слово "вітати" неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слово "вітати" має важливе місце в нашому житті, адже його використовують для вираження привітання у святкові чи знакові моменти. Але чи завжди це слово обмежується лише такими подіями?

У чому різниця між словами "вітати" та "віншувати", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook мовознавиці та редакторки Ольги Васильєвої.

"Перше (основне) значення слова ВІТАТИ - це звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом" - розповідає редакторка та наводить приклад з творчості Михайла Коцюбинського: "Добривечір, голубко! Пишу ввечері, тому так і вітаю".

"Перше (основне) значення слова БАЖАТИ - це прагнути, мати бажання, хотіти" - продовжує далі Ольга.

У творчості Тараса Шевченка також знайшовся правильний приклад вживання цього слова: "Серце моє трудне, Чого ти бажаєш, що в тебе болить?"

Проте, в українській мові є слова, які мають основне значення "поздоровляти" і "висловлювати побажання", проте вони рідко вживані. Нижче наведені ці відповідники та приклади з творчості українських письменників:

ВІНШУВАТИ:

"Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром - тобі ж чолом!" (Леся Українка)

 "Хай здоров росте, - віншували куми". (Улас Самчук)

 "Віншуємо, віншуємо нашу ненечку!" (Михайло Старицький)

ЗИЧИТИ:

 "Кланяйся дуже отцю Мирону од мене і скажи, що я йому добра усякого зичу і блага" (Марко Вовчок)

 "Тобі ж не зичу гибелі!" (Василь Барка)

 "Душею відчував, що йому зичать добра оці терново-чорні проникливі очі". (Олесь Гончар)

Далі авторка розповідає: "Для себе я обрала вживання слів "віншувати" й "зичити" саме через те, що у "вітати" й "бажати" інші основні значення. Раджу і вам урізноманітнити своє мовлення"

Отже:

"вітати" - здороватися,

"віншувати" - поздоровляти,

"бажати" - мати бажання,

"зичити" - висловлювати побажання.

"Похідні слова від "віншувати" - "віншування", "віншувальний", а похідні від "зичити" - "зичення", "доброзичливість", "доброзичливо", "доброзичливий", "доброзичливець" - пояснює Ольга Васильєва.

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