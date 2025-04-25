Чому в українських компаніях алкоголь - обов’язковий атрибут спілкування

Вечір з настільними іграми, похід у кафе або зустріч колег у п'ятницю - будь-яка компанія завжди споживає алкогольні напої. Він присутній під час зустрічі родичів, на будь-яких святах і навіть спілкування з другом супроводжується бокалом пива або вина. Чому так відбувається?

Чому в українців алкоголь завжди обов'язковий атрибут спілкування, розповів власник найбільшої колекції алкоголю в Україні, дослідник культури напоїв та прихильник усвідомленого споживання Олександр Карпусь в інтерв'ю для РБК-Україна (проєкт Styler).

За словами експерта, алкоголь - це "соціальний клей" для будь-якої компанії. І це частина нашої ментальності, бо українці керуються емоціями, а не розумом. Завжди знайдеться той, хто підбурює інших вживати.

Крім того, у частому вживанні алкоголю зацікавлені компанії-виробники та реалізатори. Тому ще це - велика частина прибутку та надходження податків.

"Алкогольні компанії зацікавлені в продажах, держава - у податкових надходженнях, а частина ринку взагалі перебуває в тіні. Я зараз не лише про контрабанду, а й про підпільне виробництво фальсифікату - передусім дешевої горілки та продукції мас-маркету. Це велика індустрія з потужною рекламою, яка нав’язує: "Пий - і ти будеш у темі". Тож боротися з цим складно, але можливо", - каже Олександр Карпусь.

Він вважає, що для кардинальних змін потрібно розвивати культуру споживання і для цього варто підключати блогерів, представників культури.

"Перше, з чого треба почати - розвиток культури споживання. Ідеально, якби до цього руху долучалися також інфлюенсери, митці, громадські діячі. Якщо ми почнемо популяризувати усвідомлене ставлення до алкоголю через медіа, кіно, телебачення, театр, то з часом пияцтво стане немодним, неавтентичним і навіть трохи сороміцьким - особливо в очах молоді. А саме вона сьогодні є найбільшою групою споживачів алкоголю", - каже експерт.

Друге, що обов'язково потрібно українцям за словами Олександра Карпунця, це - альтернатива.

"Просто менше пити - замало. Щоб позбутися колективної залежності, нам потрібно дати людям, особливо молоді, нові сенси, нові формати відпочинку, нові ритуали", - каже він.

Це може бути чайна церемонія, спорт, спільне приготування їжі, походи, музика танці - будь-яка діяльність, яку можна популяризувати та яка буде приносити задоволення без потреби змінювати свідомість алкоголем.