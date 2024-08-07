Чому не цвіте троянда: 9 можливих причин

Неправильне місце посадки

Троянди - вибагливі рослини, які страждають від протягів та обожнюють тепло. Якщо садові троянди не цвітуть, можливо, їх посадили в неправильному місці.

Не рекомендують садити троянди на таких ділянках:

місця, незахищені від вітрів;

місця з постійною тінню;

місця, на яких високий рівень ґрунтових вод.

Недостатньо світла

Більшість троянд полюбляють повне сонце, хоча деякі з них цвітуть і в напівтіні. Поспостерігайте за рослиною, щоб визначити, скільки світла потрібно вашій рослині.

Обріжте гілля дерев і кущів, що оточують ваші троянди, або перемістіть троянду, якщо вона не отримує достатньої кількості світла.

Неправильна обрізка

Занадто часте обрізування послаблює троянди, порушуючи рослинні процеси. Водночас ці рослини потрібно обрізати кожного року, восени, навесні та влітку - інакше цвітіння зменшується.

Найкращим варіантом є санітарна обрізка, коли видаляються пошкоджені та хворі пагони. Також радять видаляти зів'ялі квітки (після цвітіння), разом з частиною пагона - це стимулюватиме ріст нових бутонів.

Крім цього, необхідно дезінфікувати інструмент для обрізки, щоб запобігти хворобам рослин.

Забагато диких пагонів

Іноді біля троянд з'являються дикі пагони, на яких замість гарних бутонів росте багато шипів та дрібного листя. Це послаблює трояндовий кущ і зменшує цвітіння.

Проте впоратися з цією проблемою досить легко - достатньо лише регулярно зрізати дикі пагони.

Невідповідний ґрунт

Троянди найкраще почуваються на добре дренованому, суглинному ґрунті і ненавидять "важку", надмірно зволожену землю.

Хоча вони досить поблажливі і з часом адаптуються до важкої глини або піску, ви можете зробити ґрунт більш сприятливим для щасливого життя троянд і рясного цвітіння.

Для цього радять розпушувати ґрунт, вносячи родючий субстрат, змішаний з компостом або перепрілим гноєм.

Неправильний полив

Хоча троянди, як інші рослини, страждають від надмірного поливу, від невеликої посухи їхнє цвітіння також зменшується.

Найкращим поливом вважається рідкісний та водночас рясний. Після цього радять додатково розпушити ґрунт навколо рослини.

Також можна додати мульчу з деревної кори, перепрілого компосту або кокосового волокна - це збереже вологу.

Нещодавно висаджені або молоді троянди радять поливати 3-4 рази на тиждень (завжди перевіряючи, чи сухий ґрунт), поки вони не приживуться.

Невідповідні добрива

Хоча трояндам необхідні поживні речовини для пишного цвітіння, надлишок азотних добрив також призводить до зменшення кількості бутонів - натомість з'являється багато зеленого листя.

Для підгодівлі троянд радять обирати комплексні засоби або суміш суперфосфату та сульфату калію (розчинивши в 10 л води по 10 г речовини).

Хвороби або шкідники

Хоча багато троянд продовжують цвісти деякий час, коли їх атакує хвороба, розвинені симптоми можуть включати ослаблення рослини, втрату бутонів, зміну кольору стебел і листя. Уражені пагони необхідно обрізати, щоб запобігти поширенню хвороби на всю рослину.

Шкідники - щитівка, павутинний кліщ, попелиці, трипси, листовійка - також призводять до того, що троянда не цвіте. В цьому випадку необхідно використати спеціальні засоби відповідно до типу шкідника.

Троянда надто молода

Висаджені в ґрунт троянди адаптуються до умов приблизно рік, тому не варто очікувати від них пишного цвітіння.

До того ж, якщо троянда має квіти в перший рік посадки, радять обережно обірвати бутони, щоб заощадити сили рослини. Тоді троянда краще приживеться і матиме пишне цвітіння в наступні роки.