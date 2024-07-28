Чому треба носити обручку на безіменному пальці?

Позначає, що власник заручений

Деякі люди вважають, що демонструвати світу свою вірність комусь, надягаючи кільце на лівий палець до заручин, є поганою прикметою. Раніше чоловік міг би неправильно зрозуміти жінку з обручкою і не наважитися запитати про її сімейний стан. Вважають, що саме це побоювання плутанини призвело до появи забобону.

Зв'язок із нареченим

Символізм кільця, подарованого як обіцянка шлюбу, може бути коренем забобону. Обручка повинна показувати емоційний зв'язок між нареченою і нареченим та зобов'язання власниці любити і бути вірною своєму нареченому.

Носіння кільця іншою людиною змінює його значення та вводить її у цей зв'язок.

Ризик втрати кільця

Помилки з обручками рідкісні, але коли вони трапляються, це може бути болісним. Дати комусь іншому можливість приміряти ваше кільце - це те саме, що відмовитися від права власності на ювелірний виріб, який має значну емоційну і грошову цінність. Це занепокоєння може швидко перерости у страх наврочити нещастя.

Не дозволяйте іншим приміряти вашу обручку

Якщо інша жінка нечесно заявить про право власності на кільце, вона може спробувати вкрасти нареченого. Хоча це може здаватися просто приводом залишити кільце собі, обручка має глибоке сентиментальне і культурне значення.

Важливо пам'ятати, що обручка не є модним аксесуаром і не повинна передаватися з рук в руки.

Чому саме безіменний палець?

У західних суспільствах обручки зазвичай носять на безіменному пальці лівої руки. Відповідно до забобонів, Vena Amoris (вена любові) йде від цього пальця до серця.

Хоча лікарі можуть не погодитися з цим твердженням, сама ідея звучить красиво. Можливо, стародавні римляни, які заснували цю традицію, були просто вмілими маркетологами.

Розмір обручки

Якщо обручка трохи завелика, це вважається поганим знаком для майбутніх заручин. Адже як можуть бути тривалі заручини, якщо кільце навіть не може правильно сидіти на пальці?

Вільне кільце само по собі не приносить удачі, а взагалі загубити обручку - до нещастя.

Коли купувати обручку

Деякі люди вірять, що день тижня, коли купують обручку, визначає майбутнє пари. Наприклад, понеділок вважається невдалим днем, а субота - найбільш розслабленим.

У багатьох культурах світу, середа - найкращий день для весілля, тоді як субота - найгірший день для покупки обручки.

Обручка може передавати енергію

Вважається, що щастя чи печаль попереднього шлюбу можуть передаватися через використану повторно обручку. Якщо попередній шлюб був успішним, нова пара може очікувати такого ж щастя.

Однак інші побоюються, що це може стати ознакою майбутніх труднощів, якщо попередній шлюб був нестабільним.