Чому над Тибетом літаки не літають? Причина може вас здивувати

Тибет - це історико-географічний регіон в Центральній Азії й найбільша його частина охоплює Тибетське нагір'я. Середня висота над рівнем моря - 4000 м і саме там знаходиться найвища точка земної кулі - гора Еверест, яка має висоту 8848,43 метра.

У тибетській місцевості дуже багато гір та піднесених плато. І хоча для літаків зовсім не проблема піднятися вище гори, є все ж таки деякі нюанси, через які пілоти намагаються не літати над територією Тибету.

Одна з проблем польотів над Тибетом є те, що гірські хребти мають велику турбулентність.

"У найпростішому розумінні турбулентність - це хвилювання в повітрі, яке мало чим відрізняється від руху хвиль і морських течій. Якщо на шляху набігаючої хвилі немає перешкод, вона добре "потече". Але, якщо вдариться морська стіна, то скажімо, вона розіб'ється, і ви зможете побачити зрив хвилі", - пояснює керівник космічної та аерокосмічної інженерії Університету Центрального Ланкаширу Даррен Анселл.

Він додав, що турбулентність для літака в гірській місцевості дуже небезпечна.

"Коли повітря протікає над штучними спорудами та природною місцевістю, як-от гори, повітряний потік порушується, і повітря над ним і навколо нього стає турбулентним. Отже, якщо ви злітаєте або приземляєтеся в аеропорту поблизу гірського хребта або на дуже горбистій місцевості, швидше за все, відчуєте таку турбулентність під час та незабаром після зльоту", - розповів експерт.

Під час турбулентності літак слідує напрямку турбулентного повітря - вгору, вниз або з боку в бік. Це часто спричиняє швидке падіння висоти. Турбулентність буває легка, помірна, сильна та екстремальна. І при екстремальній є великий ризик виникнення авіакатастрофи.

Простір над Тибетом не закритий і літати там не заборонено, хоч гірські хребти можуть спричинити дуже непрості польоти. Але є й ще одна проблема - безпека.

Літаки літають набагато вище, ніж середня висота 5000 метрів. Але якщо у кабіні скинеться тиск (таке буває, хоч і вкрай рідко), то пілотам може знадобитися знизитися до 3000 метрів, де повітря придатне для дихання.

На більшості територій це не є великою проблемою, але над Тибетом такий спуск може дуже легко спровокувати зіткнення з гірським масивом.

Саме це є причинами того, а ще відсутність зон, де можна було здійснити аварійну посадку, літаки уникають польотів над Тибетом.

До речі, на початку 2000-х років на Тибеті була побудована нова ділянка залізниці Голмуд-Лхаса і частина шляху пролягає на висоті більш ніж 4000 метрів над рівнем моря. Навіть є станція, яка знаходиться на висоті 5000 метрів.

В пасажирських вагонах на цій залізниці подають кисень - через систему кондиціонування, так і індивідуально - до кожного пасажирського місця. Це необхідно для того, щоб подолати шлях на високогірних ділянках.