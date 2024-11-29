Почему над Тибетом самолеты не летают? Причина может вас удивить

Тибет - это историко-географический регион в Центральной Азии и самая большая его часть охватывает Тибетское нагорье. Средняя высота над уровнем моря - 4000 м и именно там находится самая высокая точка земного шара - гора Эверест, которая имеет высоту 8848,43 метра.

В тибетской местности очень много гор и возвышенных плато. И хотя для самолетов совсем не проблема подняться выше горы, есть все же некоторые нюансы, из-за которых пилоты стараются не летать над тибетской территорией.

Одна из проблем полетов над Тибетом состоит в том, что горные хребты имеют большую турбулентность.

"В самом простом понимании турбулентность - это волнение в воздухе, мало чем отличающееся от движения волн и морских течений. Если на пути набегающей волны нет препятствий, она хорошо "потечет". Но, если ударится морская стена, то скажем, она разобьется, и вы сможете увидеть срыв волны", - объясняет руководитель космической и аэрокосмической инженерии. Университет Центрального Ланкашира Даррен Анселл.

Он добавил, что турбулентность для самолета в горной местности очень опасна.

"Когда воздух протекает над искусственными сооружениями и естественной местностью, например горы, воздушный поток нарушается, и воздух над ним и вокруг него становится турбулентным. Итак, если вы взлетаете или приземляетесь в аэропорту вблизи горного хребта или на очень холмистой местности, скорее все, почувствуете такую турбулентность во время и вскоре после взлета", - рассказал эксперт.

Во время турбулентности самолет следует направлению турбулентного воздуха – вверх, вниз или из стороны в сторону. Это часто приводит к быстрому падению высоты. Турбулентность бывает легкая, умеренная, сильная и экстремальная. И при экстремальной имеется большой риск возникновения авиакатастрофы.

Пространство над Тибетом не закрыто и летать там не запрещено, хотя горные хребты могут вызвать очень непростые полеты. Но есть и еще одна проблема - безопасность.

Самолеты летают гораздо выше, чем средняя высота 5000 метров. Но если в кабине упадет давление (такое бывает, хоть и крайне редко), то пилотам может потребоваться снизиться до 3000 метров, где воздух пригоден для дыхания.

На большинстве территорий это не большая проблема, но над Тибетом такой спуск может очень легко спровоцировать столкновение с горным массивом.

Именно это причины того, а еще отсутствие зон, где можно было совершить аварийную посадку, самолеты избегают полетов над Тибетом.

Кстати, в начале 2000-х годов на Тибете был построен новый участок железной дороги Голмуд-Лхаса и часть пути пролегает на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Даже есть станция, находящаяся на высоте 5000 метров.

В пассажирских вагонах по этой железной дороге подают кислород - через систему кондиционирования, так и индивидуально - к каждому пассажирскому месту. Это необходимо для того, чтобы проделать путь на высокогорных участках.