Чому у сусідньому будинку є світло, а у вас немає: українцям пояснили, як це працює

Чому світло відключають не відразу у всіх будинках

Буває так, що в будинках (або навіть під'їздах) може працювати кілька ліній електромереж, що належать до різних груп. Кожна з них має свій графік відключень. Тому й можлива відсутність збігу.

А ще слід розуміти, що є будинки, які підключені до мереж критичної інфраструктури (у лікарні, наприклад). Отже, вони не підлягають відключенням.

"Наші колеги з енергетичного фронту працюють над тим, щоб все було справедливо і ці будинки теж відключали. Технічно це складно, але реально зробити", - йдеться у повідомленні.

Чому світло вимикають не у всіх (facebook.com/yasno.com.ua)

Нагадаємо, що 5 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та 7 областях.

Відключення будуть погодинними та діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за розкладом.

Графік становлять оператори розподільних мереж (обленерго) кожної області окремо. Їх мають оприлюднити заздалегідь. Графіки можна знайти на сайтах обленерго.