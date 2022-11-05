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Почему в соседнем доме есть свет, а у вас нет: украинцам объяснили, как это работает

Фото: Как работают отключения света (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После массовых ракетных обстрелов россиян по энергетической инфраструктуре Украины, жителям страны вынуждены отключать свет. Многие из граждан не понимают, почему при таких блэкаутах в одном доме может не быть света, а в жилище рядом - он есть.

Ответ на этот вопрос разъяснили в компании YASNO.

Почему свет отключают не сразу во всех домах

Бывает так, что в домах (или даже подъездах) может работать несколько линий электросетей, относящихся к разным группам. У каждой из них есть свой график отключений. Потому и возможно отсутствие совпадения.

А еще следует понимать, что есть дома, подключенные к сетям критической инфраструктуры (в больницы, например). А значит, они не подлежат отключениям.

"Наши коллеги с энергетического фронта работают над тем, чтобы все было справедливо и эти дома тоже отключали. Технически это сложно, но реально сделать", - сказано в сообщении.

Почему свет отключают не у всех (facebook.com/yasno.com.ua)

Напомним, что 5 ноября в Украине продолжатся плановые отключения света. Ограничения будут действовать в Киеве и 7 областях.

Отключения будут почасовыми и будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Энергетики объяснили, что почасовые отключения предполагают ежедневные ограничения света, но по определенному расписанию.

График составляют операторы распределительных сетей (облэнерго) для каждой области в отдельно. Их должны обнародовать заранее. Графики можно найти на сайтах облэнерго.

Как мы ранее писали, в Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет.

Читайте также объяснение, почему графики отключений не работают как должны.

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