Чому в старих будинках є вікно між ванною та кухнею? Версії вас розсмішать, а правда - здивує

Захист від вибуху газу

Існує припущення, що це вікно встановлювали для того, щоб у разі вибуху газу на кухні ударна хвиля йшла через нього, не руйнуючи стіну. Адже колись для підігріву води використовували газові колонки.

Ця теорія не витримує критики, адже перегородка між кухнею та ванною в старих будинках дуже тонка й не витримає жодної вибухової хвилі. Ба більше, у багатьох будинках газові колонки досі є, але ніяких вікон уже не роблять. Тому цей варіант можна одразу виключити.

Вентиляція

Деякі припускають, що це вікно призначалося для провітрювання ванної кімнати. Так, можливо, його дійсно використовували з такою метою, але це навряд чи було основною причиною його появи.

До того ж не у всіх квартирах такі вікна можна було відчинити. Якби вентиляція була головним завданням, то логічніше було б встановлювати стандартні вентиляційні канали, а не прорізати вікна між приміщеннями.

Економія електроенергії

Ще одна версія стверджує, що вікно допомагало освітлювати ванну під час відключень електрики, які в ті часи траплялися досить часто.

Хоча перебої з електроенергією й справді були, малоймовірно, що будинки проєктувалися з думкою про постійні відключення світла. Це виглядає як випадковий бонус, а не як цілеспрямоване архітектурне рішення.

Безпека

Іноді можна почути, що таке вікно допомагало в екстрених ситуаціях: наприклад, якщо комусь стало зле у ванній, через нього можна було пробратися всередину.

Але це теж не зовсім логічно. По-перше, доросла людина навряд чи пролізе у таке маленьке вікно. По-друге, якщо виникне справді критична ситуація, набагато простіше вибити двері, ніж лізти через скло, ризикуючи поранитися.

Правдива версія

Найбільш обґрунтоване пояснення - це вимоги санітарних норм щодо інсоляції (освітлення сонячним світлом). Згідно з нормативами, природне світло мало потрапляти в усі приміщення квартири хоча б на дві години на день.

У середині XX століття активно боролися з туберкульозом, бактерії якого швидко розмножуються у вологих і темних місцях. У ті часи вентиляційні системи були недосконалими, а про примусову вентиляцію взагалі не йшлося. Тому архітектори придумали таке рішення: завдяки вікну у ванну потрапляло трохи сонячного світла, яке мало знищувати шкідливі мікроорганізми.

Сьогодні такі вікна вже не потрібні, оскільки технології пішли далеко вперед - у ванних кімнатах є витяжки, а проблема туберкульозу більше не стоїть так гостро. Багато людей замуровують ці вікна, використовують їх як полички або перетворюють на декоративний елемент інтер’єру.

Вас може зацікавити