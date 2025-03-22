Почему в старых домах есть окно между ванной и кухней? Версии вас рассмешат, а правда - удивит

Защита от взрыва газа

Существует предположение, что это окно устанавливали для того, чтобы в случае взрыва газа на кухне ударная волна уходила через него, не разрушая стену. Ведь когда-то для подогрева воды использовали газовые колонки.

Эта теория не выдерживает критики, ведь перегородка между кухней и ванной в старых домах очень тонкая и не выдержит никакой взрывной волны. Более того, во многих домах газовые колонки до сих пор есть, но никаких окон уже не делают. Поэтому этот вариант можно сразу исключить.

Вентиляция

Некоторые предполагают, что это окно предназначалось для проветривания ванной комнаты. Да, возможно, его действительно использовали с такой целью, но это вряд ли было основной причиной его появления.

К тому же не во всех квартирах такие окна можно было открыть. Если бы вентиляция была главной задачей, то логичнее было бы устанавливать стандартные вентиляционные каналы, а не прорезать окна между помещениями.

Экономия электроэнергии

Еще одна версия утверждает, что окно помогало освещать ванную во время отключений электричества, которые в те времена случались довольно часто.

Хотя перебои с электроэнергией действительно были, маловероятно, что дома проектировались с мыслью о постоянных отключениях света. Это выглядит как случайный бонус, а не как целенаправленное архитектурное решение.

Безопасность

Иногда можно услышать, что такое окно помогало в экстренных ситуациях: например, если кому-то стало плохо в ванной, через него можно было пробраться внутрь.

Но это тоже не совсем логично. Во-первых, взрослый человек вряд ли пролезет в такое маленькое окно. Во-вторых, если возникнет действительно критическая ситуация, гораздо проще выбить дверь, чем лезть через стекло, рискуя пораниться.

Правдивая версия

Наиболее обоснованное объяснение - это требования санитарных норм по инсоляции (освещение солнечным светом). Согласно нормативам, естественный свет должен был попадать во все помещения квартиры хотя бы на два часа в день.

В середине XX века активно боролись с туберкулезом, бактерии которого быстро размножаются во влажных и темных местах. В те времена вентиляционные системы были несовершенными, а о принудительной вентиляции вообще речь не шла. Поэтому архитекторы придумали такое решение: благодаря окну в ванну попадало немного солнечного света, который должен был уничтожать вредные микроорганизмы.

Сегодня такие окна уже не нужны, поскольку технологии ушли далеко вперед - в ванных комнатах есть вытяжки, а проблема туберкулеза больше не стоит так остро. Многие люди замуровывают эти окна, используют их как полочки или превращают в декоративный элемент интерьера.

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