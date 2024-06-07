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Еволюційний детектив. Розгадка таємниці п'яти пальців у ссавців

П'ятниця 07 червня 2024 21:26
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Еволюційний детектив. Розгадка таємниці п'яти пальців у ссавців Чому ссавці мають по 5 пальців (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

У багатьох тварин, як от коти, собаки чи кенгуру, лапи мають схожість з нашими руками: вони всі мають по 5 пальців. Але чому так відбувається, коли наші види еволюціонували у різних середовищах?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чому ми, як більшість ссавців, маємо 5 пальців.

Чому у чотириногих ссавців 5 пальців

Ссавці відносяться до групи Tetrapoda, куди входять також плазуни, земноводні та птахи. Навіть ті з них, у яких немає класичних кінцівок, все одно мають по 5 пальців у скелеті.

Наприклад, кити та тюлені мають по 5 пальців у своїх ластах.

У коней всього один палець на нозі, а у птахів одна кістка пальця, що зросла на кінці крила.

Однак вчені виявили, що у цих тварин вже на початку життя, у стадії ембріону, є 5 пальців, але ця кількість зменшуються до народження.

Еволюційний детектив. Розгадка таємниці п'яти пальців у ссавців

5 пальців у плавнику риби та кінцівці ящірки (ілюстрація: Вікіпедія)

Цей процес продиктований генами Hox, які контролюють розвиток та ріст організму, пояснює біолог-еволюціоніст зі штату Пенсільванія Томас Стюарт.

Вони також впливають на роботу інших генів, забезпечуючи правильне розташування частин тіла під час розвитку ембріона.

Таким чином, ці гени беруть участь у формуванні скелету чотириногих, допомагаючи контролювати кількість та ріст пальців.

У процесі розвитку ембріону ростуть зачатки пальців. Залежно від типу тварини ці "бруньки" або продовжують зростати, або реабсорбуються. Потім клітини навколо пальців помирають, утворюючи окремі пальці.

Еволюційний детектив. Розгадка таємниці п'яти пальців у ссавців

Чотироногі, або наземні хребетні - які вони (колаж: Вікіпедія)

Еволюційна мутація через спільного пращура

За словами Стюарта, перші відомі тварини, у яких розвинулися пальці, походять від риб близько 360 мільйонів років тому і мали цілих 8 пальців.

Ймовірно, ця ознака є "гомологією" - спільною рисою через одного пращура. Спільний предок чотириногих еволюціонував, маючи 5 пальців і передав цю модель нам.

Однак не всі дослідники погоджуються з ідеєю каналізації. Генетик еволюційного розвитку з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Кімберлі Купер, зазначає, що полідактилія (наявність більше 5 пальців) виникає як мутація у багатьох ссавців, включаючи людину.

"Якщо це так просто. Чому не існують полідактильні види?" - задавався Купер питанням.

Він стверджує, що це має бути пов'язане з тим, що полідактилія є еволюційним недоліком.

Деякі дослідники припускають, що це може бути пов'язане зі зчепленням генів: оскільки гени розвиваються протягом мільйонів років, деякі з них стають пов'язаними, а це означає, що зміна одного гена (кількості пальців) може призвести до інших серйозніших проблем зі здоров'ям.

Еволюційний детектив. Розгадка таємниці п'яти пальців у ссавців

Принцип гомології: біологічні взаємовідношення кісток передніх кінцівок хребетних (ілюстрація: Вікіпедія)

До речі, раніше ми писали про те, хто такий бінтуронг і як він виглядає.

А також публікували топ-6 найрозумніших птахів, що вміють говорити.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Live Science, Animal World, Animalia Bio, PBS Nature та Вікіпедія.

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