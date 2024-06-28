Чому сонцезахисний крем такий дорогий і яка різниця між дешевим і високоякісним SPF

Чому сонцезахисний крем такий дорогий?

Однією з основних причин, чому сонцезахисний крем може бути таким дорогим, є високоякісні інгредієнти та складні формули, необхідні для створення ефективного захисту від сонця.

Виробники повинні інвестувати в пошук інгредієнтів, закуповуючи компоненти, які відповідають суворим стандартам безпеки та ефективності, щоб створити продукт, здатний захистити вашу шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Це передбачає пошук надійних постачальників і переконання, що сировина є чистою, потужною та принаймні для деяких брендів - екологічно чистою.

У міру того, як уподобання споживачів розвиваються та стає доступною нова інформація про потреби в захисті від сонця, компанії постійно прагнуть до інноваційних рецептур, таких як продукти з унікальною текстурою та покращеною водостійкістю, зберігаючи при цьому сильні фільтри UVA та UVB.

Чи можуть недорогі креми захистити від сонця (Скриншот)

Наскільки дорогим повинен бути сонцезахисний крем?

Ціна сонцезахисного крему в Україні, наприклад, коливається від 100 гривень до 3000 грн.

Хоча було б логічно вважати, що дорожчий SPF пропонує кращий захист, це не завжди так.

Яка різниця між дешевим і дорогим SPF?

Головна відмінність дешевого SPF від дорогого - це ціна. Насправді, активні інгредієнти в різних сонцезахисних кремах дуже схожі, незалежно від того, скільки коштує той чи інший бренд.

Сонцезахисні креми працюють за допомогою фізичних фільтрів, які захищають вас від шкідливих ультрафіолетових променів, діючи як щит чи дзеркало, або за допомогою хімічних фільтрів, які утворюють тонку захисну плівку, яка поглинає ультрафіолетове випромінювання до того, як воно проникне в шкіру.

"У сонцезахисних кремах є певна на кількість схвалених FDA активних інгредієнтів, тому вони присутні у всіх кремах. Відмінність лише в додаткових маслах та інгредієнтах, які забезпечують додаткові переваги для здоров’я шкіри", - розповів дерматолог Брендан Кемп.

Чи варто купувати дорогий крем з SPF?

Коротше кажучи, це залежить від вашого гаманця. Деякі бренди преміум-класу пропонують обіцяний захист, але, знову ж таки, в бюджетному сегменті теж можна знайти засіб.

Наприклад, у Британії, деякі лосьйони власних брендів супермаркетів, які коштують лише 3 фунти, працювали краще, ніж креми з дорогих марок, за словами лідера споживачів Which.