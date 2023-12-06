Чому собаки їдять сніг і на скільки це небезпечно

Багато хто помічав, що собаки дуже люблять гуляти, коли є сніг. Також деякі з них дуже люблять їсти сніг. Варто знати про причини такої поведінки та до яких наслідків це може призвести.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Рet Кeen .

Яка існує небезпека

Власникам тварин варто знати, що у снігу можуть бути отруйні речовини або різні гострі предмети. Там може бути отрута, яку розсипали противники тварин.

До того ж у снігу можуть бути реагенти, якими посипають вулиці. Холодний сніг може прискорити охолодження температури тіла вашого вихованця.

Причини, чому тварини їдять сніг

Почуття спраги

Якщо собака багато бігає, то він може почати прогріватися, тому і починає їсти сніг. Він почне активно втамовувати спрагу, поїдаючи сніг. Будьте попереджені: деякі собаки так люблять сніг, що вони будуть його шукати і їсти дуже багато. Сніг може стати звиканням.

Самолікування

Деякі собаки, якщо почуваються погано, можуть їсти багато снігу в надії викликати блювоту. Зазвичай вони їдять траву для досягнення цього.

Розваги

Собакам весело бігати по снігу і зазвичай їм подобається, коли господарі кидають їм снігові кульки.

Тоді вони можуть почати брати у рот сніг, адже думають що це м'ячик. Якщо вони з'їдять багато снігу, то у них може почати боліти живіт.

Зневоднення

Сніг - це просто замерзла вода. Так вони можуть просто їсти його, бо відчувають спрагу.. Опалення в приміщенні, яке ми використовуємо взимку, також може спричинити зневоднення. Розлади шлунка також викликають зневоднення.

Якщо ваша собака виявляє ознаки зневоднення, то давайте йому регулярно пити воду.