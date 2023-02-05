Чому собаки гавкають ночами в порожнечу: що можна з цим зробити

Собаки – справжні вірні друзі людини. І більшість із них мирно сплять ночами, не турбуючи сон своїх господарів. Пси, які охороняють будинок і живуть у вольєрі чи будці біля будинку, зазвичай піднімають шум у разі небезпеки. Але буває і так, що собака серед ночі гавкає в порожнечу без жодної причини.

Чому так відбувається і що можуть зробити господарі пса – читайте у матеріалі нижче.

Чому тварини неспокійні саме вночі

Шум ночами влаштовують будь-які собаки - сторожові та домашні, у приміщенні або на вулиці. Річ у тому, що собаки не розуміють часу, для них немає різниці – 12 година ночі, 1 година ночі чи шість вечора.

Тварини не поділяють добу на день і ніч - вони чудово бачать у темряві й мають гострий нюх, який допомагає їм орієнтуватися в будь-яких умовах.

Люди часто обманюються тим, що домашні тварини розуміють, коли треба їсти, спати чи гуляти. Насправді у них виробляються умовні рефлекси, які пов'язані не з часом по годинах, а з проміжками. Тобто, можна привчити собаку гуляти не о 8-й ранку і 8 вечора, а, наприклад - о третій ночі та о третій годині дня.

Ночами стихають міські звуки й будь-які шерехи, у тому числі звуки інших тварин, стають особливо чітко чутні. Господарі тим часом лягають спати та не відволікають домашніми справами своїх вихованців.

Основні причини гавкання

Спілкування. Собаці стає нудно, і він своїм гавкотом починає закликати до спілкування - інших тварин, сусідських собак, господарів. Це практикують найчастіше дворові пси.

Агресія. Своїм гавканням собака може показувати готовність до бою, наприклад, з кішкою, мухою, мишкою та іншими тваринами.

Тривога. Собака гавканням намагається достукатися саме до свого господаря. Вона хоче йому повідомити, що хтось ходить навколо будинку, іграшка застрягла під диваном, їй стало сумно, немає води в мисці й таке інше.

Гра. Пес виспався протягом дня, а зараз треба викинути кудись накопичену енергію. І найкращий варіант - пограти, побігати та пошуміти.

Містика. Є припущення, що собаки вночі відчувають присутність якихось сутностей. Але наукових підтверджень цим фактам не існує.

Що ж робити з нічним гавкотом

Ігнорувати таку поведінку собаки, особливо, якщо це відбувається регулярно, щоночі чи кілька разів на тиждень, категорично не можна. Постійне недосипання господаря негативно відображатиметься на його житті, а також на житті його вихованця.

Спочатку потрібно визначити причину занепокоєння собаки. Якщо справа у спілкуванні чи агресії, то особливо тут нічого не виправиш. Можна лише давати собаці достатньо уваги вечорами, щоб згладити проблему.

В інших випадках вина загалом на господарі собаки й потрібно терміново з цим боротися. Якщо вечорами ваш пес не хоче йти відпочивати, значить він не вихлюпнув усю енергію протягом дня. Впоратися з цим допоможуть тривалі та активні вечірні прогулянки, ігри та ситна вечеря.

Постарайтеся вашому чотирилапому приділяти більше уваги, і ви зрозумієте, чого саме йому не вистачає.