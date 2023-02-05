Почему собаки гавкают по ночам в пустоту: что можно с этим сделать

Собаки - настоящие верные друзья человека. И большинство из них мирно спят по ночам, не тревожа сон своих хозяев. Псы, которые охраняют дом и живут в вольере или будке возле дома, обычно поднимают шум при возникновении опасности. Но бывает и так, что собака среди ночи гавкает в пустоту без всякой на то причины.

Почему так происходит и что могут сделать хозяева пса - читайте в материале ниже.

Почему животные беспокойны именно ночью

Шум по ночам устраивают любые собаки - сторожевые и домашние, в помещении или на улице. Дело в том, что собаки не понимают времени, для них нет разницы - 12 часов ночи, 1 часа ночи или шесть вечера.

Животные не разделяют сутки на день и ночь - они прекрасно видят в темноте и у них острый нюх, который помогает им ориентироваться в любых условиях.

Люди часто обманываются тем, что домашние животные понимают, когда нужно есть, спать или гулять. На самом деле, у них вырабатываются условные рефлексы, которые связаны не со временем по часам, а с промежутками. То есть, можно приучить собаку гулять не в 8 утра и 8 вечера, а к примеру - в три ночи и в три часа дня.

По ночам стихают городские звуки и любые шорохи, в том числе и звуки других животных, становятся особенно отчетливо слышны. Хозяева в это время ложатся спать и не отвлекают домашними делами своих питомцев.

Основные причины лая

Общение. Собаке становится скучно, и она своим лаем начинает призывать к общению - других животных, соседских собак, хозяев. Это практикуют чаще всего дворовые псы.

Агрессия. Своим лаем собака может показывать готовность к бою, например, с кошкой, мухой, мышкой и другими животными.

Тревога. Собака лаем пытается достучаться именно к своему хозяину. Она хочет ему сообщить, что кто-то ходит вокруг дома, игрушка застряла под диваном, ей стало грустно, нет воды в миске и так далее.

Игра. Пес выспался в течение дня, а сейчас нужно выбросить куда-то накопленную энергию. И самый лучший вариант - поиграть, побегать и пошуметь.

Мистика. Есть предположение, что собаки ночью чувствует присутствие каких-то сущностей. Но научных подтверждений данному факту не существует.

Что же делать с ночным лаем

Игнорировать такое поведение собаки, особенно, если это происходит регулярно, каждую ночь или пару раз в неделю, категорически нельзя. Постоянный недосып хозяина негативно будет отображаться на его жизни, а также на жизни его питомца.

Для начала нужно определить причину беспокойства собаки. Если дело в общении или агрессии, то особо тут ничего не исправишь. Можно лишь давать собаке достаточно внимания по вечерам, чтобы сгладить проблему.

В остальных случаях вина в целом на хозяине собаки и нужно срочно с этим бороться. Если по вечерам ваш пес не хочет идти отдыхать, значит он не выплеснул всю энергию в течение дня. Справиться с этим помогут длительные и активные вечерние прогулки, игры и сытный ужин.

Постарайтесь вашему четверолапому другу уделять больше внимания, и вы поймете, чего именно ему не хватает.