Ці шість порід собак є найнебезпечнішими для людини

Собаки належать до найулюбленіших свійських тварин. Однак є порід, які є більш небезпечними, ніж інші. Ви знаєте, які породи собак можуть нападати на людей?

Чому деяких собак можна вважати злими?

У деяких собак агресивна поведінка може проявлятися лише у певних стресових ситуаціях або у зв'язку з такими факторами, як порода, походження та виховання, а також брак кохання та прихильності, біль та страх.

Причини можуть бути різні. Слід уникати узагальнення породи та ретельно враховувати індивідуальність кожного собаки. Великі сторожові собаки дуже люті, тому що вони захищають територію.

Які найнебезпечніші породи собак?

Хоча насправді не існує породи собак, призначеної для агресії проти людей, деякі породи схильні до агресивної поведінки, ніж інші. Найбільш небезпечні ротвейлери, пітбулі, акіти, чау-чау, добермани та німецькі вівчарки. Ці собаки можуть бути дуже агресивними, якщо їхнє оточення або господарі знаходяться під загрозою.

Ротвейлер. Цей собака надзвичайно лютий і справді страшний. 2000 років тому ротвейлери перебували на службі у римської армії й билися разом із легіонерами. Є надзвичайно слухняні собаки цієї породи, які люблять свого господаря, але якщо їм доведеться захищати когось з оточення чи будинок, вони без роздумів нападуть.

Пітбуль. Це порода не жорстока, але погано піддається дресируванню. Можливо, саме тому це одна з найнебезпечніших порід собак у світі. Дуже сильний, з надзвичайно розвиненою щелепою, його можна навчити вбивати як у собачих боях, так і захищати територію чи будинок. З іншого боку, якщо його навчити нападати на людину, він атакуватиме все, що рухається як людина. На жаль, коли люди відчувають страх, вони тікають і тому в його очах стають здобиччю.

Порода пітбуль (фото: wikipet.ru)

Чау чау. Це давня порода, що походить із Китаю. Китайський барельєф, датований 150 р. до н.е., зображує лева, який переслідує собаку, схожу на цю породу. Чау-чау - чудовий сторожовий собака. Це дуже гарний пес, але у нього є серйозна вада - він може легко рознервуватися. Це єдиний собака, який, коли сильно розсердиться, кусає свого господаря. Порода важко піддається дресируванню.

Добермани - ласкаві тварини, це відмінні, вірні захисники і взагалі небезпечні лише тим, хто загрожує їх близьким.

Доберман (фото: wikipedia.org)

Німецька вівчарка – відома своїм розумом, дуже часто ця порода служить у поліції. Це тварина, яка завжди шукає свій дім та свою сім'ю.

Пес охороняє весь будинок і любить дбати про своїх господарів. Проте німецькі вівчарки бувають люті, але тільки тому, що вони зазнали жорстокого поводження, навчені їх власником атакувати або просто тому, що вони голодні.