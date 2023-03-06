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Чому собаки гарчать і наскільки це небезпечно. Просте пояснення

Чому собаки гарчать (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Собаки можуть гарчати, як на чужих, так і на своїх, але це не завжди означає, що вони проявляють агресію і можуть напасти.

В чому причина такої поведінки - читайте в матеріалі Styler далі.

Чому собаки гарчать

Найчастіше улюбленець, який гарчить, зовсім не загрожує господареві і не намагається "завоювати" верховенство в будинку.

Іноді гарчання - це спроба собаки пояснити щось господареві, дати йому зрозуміти, що склалася певна неприємна ситуація. Наприклад, пес може вам сказати, що йому щось не подобається.

Собаки комунікують через гарчання

У деяких випадках годованець намагається пояснити людині, попередити, що він відчуває неприємні відчуття, виконуючи ту чи іншу команду господаря.

Іноді гарчання - спроба з боку пса "розповісти" про свій страх або свою невпевненість.

Таку поведінку можна розшифрувати також, як "Не наближайся до мене" або "Не підходь до моїх іграшок".

Це зовсім не означає, що пес агресивно налаштований. Ймовірно, він просто хоче забезпечити захист собі, ні на кого не нападаючи.

В будь-якому разі не слід легковажно ставитися до гарчання пса, адже це все ж таки попередження. Тому при взаємодії з вихованцем слід бути обережними.

Раніше ми писали, чому собаки не слухають команду "не можна".

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