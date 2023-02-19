Чому собака постійно гризе свої лапи: названі найчастіші причини

Господарі собак часто турбуються через звичку своїх вихованців гризти лапи. І насправді звертати на таку поведінку собаки потрібно і важливо, оскільки таким способом тварина може показувати, що їй боляче або є якийсь дискомфорт.

З яких причин собака може гризти лапи й що потрібно зробити господарям – читайте нижче.

Можливі причини того, що пес гризе лапи

Алергія. Така алергія може бути викликана різними речами - пилом, травою, побутовою хімією для прибирання, і навіть їжею. Ваш вихованець починає гризти лапи, бо намагається вгамувати свербіж через алергійну реакцію. У деяких випадках алергія може бути сезонною і проявлятися тільки в певну пору року.

Що робити: проконсультуйтеся із ветеринаром. Тільки фахівець зможе виявити причину алергію та призначити відповідне лікування.

Суха шкіра. У теплу пору року, коли на вулиці суха погода, шкіра собаки може пересихати. У тварин вона втрачає багато вологи, з'являється відчуття грубості, подразнення та навіть біль. У відповідь на це собаки починають надмірно вилизувати подушечки лап або гризуть їх, а це нерідко призводить до ран.

Що робити: уважно огляньте шкіру собаки. Якщо вона виглядає дуже сухою, то вам знадобиться огляд спеціаліста та рецепт на спеціальні бальзами та креми. Крім того, у спеку і суху погоду стежте за вашим вихованцем - давайте йому більше води, організуйте купання, місце в тіні.

Паразити. На жаль, паразити у тварин можуть завдати собаці багато проблем. І найчастіше вони вражають саме собачі лапи. Наприклад – блохи. Саме вони змушують собак гризти чи дряпати свої лапи.

Крім дискомфорту паразити можуть спричинити й вторинні інфекції. Наприклад, кліщі. Як і блохи, вони викликають роздратування, свербіж та занепокоєння. Якщо у собаки алергія на слину кліща, вона починає сильно лизати та гризти лапу. Це призводить до ран і туди потрапляють різні інфекції.

Що робити: якщо ваш собака після прогулянки став неспокійним, гризе та облизує лапи, то перевірте його на наявність бліх та кліщів. Якщо щось викликає у вас підозру, то зв'яжіться із ветеринаром, який допоможе усунути проблему.

Біль. Іноді видимих причин немає зовсім, але собака лиже, гризе або дряпає лапи. Причиною тому стає біль і з різних причин - від скалки в подушечці або між пальцями на лапі до розвитку артриту та інших захворювань.

Якщо біль сильний, то собака не тільки гризе лапу, а й намагається на неї рідше наступати, скиглить і відмовляється від ігор та прогулянок.

Що робити: якнайшвидше показати собаку ветеринару і знайти причину болю у тварини.

Тривога та депресія. Тривожні розлади собак з'являються через те, що вони довго знаходяться на самоті. Іноді причиною депресії може стати різка зміна звичайного ритму життя - переїзд, від'їзд господаря, втрата улюбленого господаря, зміна порядку дня, відсутність уваги.

Один зі способів у собак впоратися із психологічним станом – гризти лапи. Часто така звичка супроводжується втратою інтересу до спілкування, ігор та звичайних занять, а ще - пес починає скиглити.

Що робити: приділяти більше уваги, намагатися не порушувати звичного режиму собаки. Якщо господареві потрібно поїхати й немає можливості взяти собаку з собою – залишити його на людей, яких собака знає та любить. За більш складних ситуацій - звертатися до фахівця за допомогою.