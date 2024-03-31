Чому собака гавкає на вікно: неочевидні причини загадкової поведінки

Чому собака гавкає у вікно

Насамперед гавкіт для собаки, соціальної істоти - один з основних способів комунікації. А вікно, навіть якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі - безперервне джерело інформації про навколишній світ - цікаві рухливі об’єкти, як то автомобілі чи пішоходи, звуки та запахи, які можуть бути більшим подразником, аніж нестатичні об’єкти.

Адже у собак надзвичайно розвинений слух і нюх. Тож, хоча хтось може вважати, що його ретривер або коргі має здібність бачити привидів, насправді увагу домашнього улюбленця могла привернути комашка за склом, розмова сусідів з іншого поверху або запах ароматної вечері, який лине з сусідської квартири.

Основні причини гавкоту

Сигнал попередження

Собаки використовують гавкіт для попередження про потенційну небезпеку або загрозу свого власника, а також налякати того, хто наблизився до території - іншого собаку чи далекого перехожого.

Гавкіт може змінюватися за гучністю та інтонацією, а пес - виглядати агресивним або настороженим. Окрім цього, така поведінка, на жаль, досить легко закріплюється - об'єкт зникає з поля зору, а отже його вдалося прогнати. Тож домашній улюбленець зберігатиме таку звичку.

Гавкіт може бути попередженням (фото: Freepik)

Збудження та радість

Гавкіт - один з засобів для собаки виразити своє хвилювання або радість, коли вони надмірні. А ситуацій, які викликають такі емоції, безліч - повернення господаря додому після тривалої відсутності або новий об’єкт за вікном.

Крім цього, собака може гавкати під час фізичної активності або гри, аби уникнути емоційного перевантаження - супроводжуючи гавкання маханням хвостом та підскакуванням.

Привертання уваги

Гавкіт також використовується для привернення уваги до потреб, якщо собака хоче отримати їжу, піти на прогулянку чи гратися - особливо, якщо надворі є інший пес, від спілкування з яким відділяє скло вікна.

Хоча відповідати на запит собаки важливо, адже це свідчить про фізичні потреби, необхідна навчати домашнього улюбленця іншим способам спілкування, щоб гавкіт не використовувався кожного разу для привернення уваги. Тим паче пес переконується в ефективності методу отримуючи бажане - смаколики, прогулянку чи почухування за вухом.

Комунікація з родичами

Щоб передати певне повідомлення, собаки можуть змінювати інтонацію гавкоту і використовувати й інші звуки. Залежно від цього, гавкання може вказувати на запрошення до спілкування, попередження або гарний настрій.

Тривога або відчуття самотності

Песики гавкають і тоді, коли їм самотньо або тривожно. Адже вони - соціальні тварини, і, залишаючись наодинці протягом тривалого часу, починають стресувати.

Тож, якщо собака гавкає у вікно за відсутності господарів, це також може бути сигналом, що домашній улюбленець страждає від розлуки.

Собака може гавкати від стресу (фото: Freepik)

Як відучити собаку гавкати вдома

Для початку треба встановити причину і вже після цього братися до виховання. Якщо собака гавкає на вікно, відлякуючи перехожого, або сповіщаючи вас про якийсь об'єкт - можна покликати її смаколиком, похвалити та заспокоїти. З часом песик, що коли він бачить когось у вікні, знає, що ви збираєтеся дати ласощі.

Та якщо ви хочете навчити собаку не гавкати жодного разу, треба бути особливо пильними і винагороджувати його, як тільки він подивиться на людину за вікном, тобто, ще до того, як він почне гавкати - інакше це закріпить поведінку гавкати заради смаколика.

Якщо ж пес гавкає через збудження - можна спробувати привернути його увагу іграшками, а також більше гуляти до того, як прийде час сну. В тих випадках, коли домашній улюбленець гавкає від самотності - слід подумати над тим, чим можна зайняти його на час вашої відсутності. Це можуть бути інтерактивні іграшки - або ж варто попросити когось скласти собаці компанію.

В будь-якому разі пам'ятайте, що насильство і залякування неприпустимі - вони не вирішують ситуацію, а тільки погіршують. Набагато дієвіше звернутися до кінолога або ветеринара, адже іноді гавкіт свідчить і про фізичні чи поведінкові проблеми і це також не варто ігнорувати.