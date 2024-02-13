Чому смартфон потрібно постійно оновлювати та що буде, якщо цього не робити

Чи може оновлення нашкодити пристрою

Віддалене блокування

Деякі можуть вважати, що з появою нових оновлень великі виробники отримують можливість віддалено блокувати пристрої. Однак навіть без цих оновлень, такі компанії, як Samsung або Apple, здатні заблокувати ваш пристрій за потреби.

Для цього їм потрібна лише територіальна ознака, тому відмовлятися від встановлення оновлень лише через це побоювання є марним.

"Сирий" патч

Для багатьох користувачів ще однією причиною відмови від оновлень може бути страх того, що новий патч може бути недопрацьованим або "сирим". Існує побоювання, що після оновлення смартфон може почати функціонувати гірше ніж раніше, і зіткнутися з проблемами, наприклад, зависання.

У більшості випадків, погіршення продуктивності пристрою після оновлення стосується більш старих моделей смартфонів, які можуть мати труднощі з адаптацією до нової прошивки.

Якщо після оновлення виникла подібна проблема, завжди можна повернутися до попередньої версії прошивки. Однак варто пам'ятати, що нові патчі розробляються з метою покращення працездатності смартфонів, виправлення можливих помилок та підвищення рівня безпеки.

Чому важливо вчасно оновлювати програмне забезпечення свого смартфона і що буде, якщо цього не робити

Безпека

Ігнорування нового оновлення в першу чергу залишає ваш пристрій менш захищеним. Таким чином, відмова від встановлення оновлень може збільшити ризик злому смартфона і піддати вас потенційним кібератакам.

Продуктивність

Безперечно, однією з ключових мотивацій для оновлення смартфона є підвищення його продуктивності. Відсутність оновлень операційної системи може значно знизити ефективність пристрою. Завдяки оновленням навіть у деяких не найновіших пристроїв покращується робота та підвищується продуктивність.

Інтерфейс

Ті, хто регулярно оновлює свої Android-смартфони, знають, що кожна нова прошивка, крім покращень у продуктивності та безпеці, також вносить функціональні зміни. Зазвичай після встановлення нового оновлення спостерігаються значні покращення.

Наприклад, відбувається оптимізація дисплея, додаються нові колірні теми та покращується контрастність. Також можуть з'являтися нові функції для редагування фотографій.

Крім того, відбувається оптимізація менеджера файлів, з'являються нові елементи в меню і навіть звук може стати якіснішим. Таким чином, без оновлення системи ви пропустите всі цікаві фішки, які може запропонувати нова прошивка.

Помилки та баги

Багато оновлень спрямовані на усунення помилок, які можуть виникнути в роботі пристрою. Тому регулярне оновлення, особливо для сучасних смартфонів, є дуже важливим.

Іноді під час випуску нового пристрою можуть виникнути проблеми з клавіатурою або сервісами Google, як це сталося з Google Pixel Pro 6. У таких випадках розробники оперативно реагують на недоліки нових смартфонів і негайно випускають оновлення для виправлення помилок.