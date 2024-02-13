Почему смартфон нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать

Может ли обновление навредить устройству

Удаленная блокировка

Некоторые могут полагать, что с появлением новых обновлений крупные производители получают возможность удаленно блокировать устройства. Однако даже без этих обновлений, такие компании как Samsung или Apple способны заблокировать ваше устройство при необходимости.

Для этого им нужен лишь территориальный признак, поэтому отказываться от установки обновлений только из-за этого опасения является бесполезным.

"Сырой" патч

Для многих пользователей еще одной причиной к отказу от обновлений может быть страх того, что новый патч может быть недоработанным или "сырым". Существует опасение, что после обновления смартфон может начать функционировать хуже, чем ранее, и столкнуться с проблемами, например, зависания.

В большинстве случаев, ухудшение производительности устройства после обновления касается более старых моделей смартфонов, которые могут испытывать сложности с адаптацией к новой прошивке.

Если после обновления возникла подобная проблема, всегда можно вернуться к предыдущей версии прошивки. Однако стоит помнить, что новые патчи разрабатываются с целью улучшения работоспособности смартфонов, исправления возможных ошибок и повышения уровня безопасности.

Почему важно вовремя обновлять ПО своего смартфона и что будет, если этого не делать

Безопасность

Игнорирование нового обновления в первую очередь оставляет ваше устройство менее защищенным. Таким образом, отказ от установки обновлений может увеличить риск взлома смартфона и подвергнуть вас потенциальным кибератакам.

Производительность

Безусловно, одной из ключевых мотиваций для обновления смартфона является повышение его производительности. Отсутствие обновлений операционной системы может значительно снизить эффективность устройства. Благодаря обновлениям даже у некоторых не самых новых устройств улучшается работа и повышается производительность.

Интерфейс

Те, кто регулярно обновляет свои Android-смартфоны, знают, что каждая новая прошивка, помимо улучшений в производительности и безопасности, также вносит функциональные изменения. Обычно после установки нового обновления наблюдаются значительные улучшения.

Например, происходит оптимизация дисплея, добавляются новые цветовые темы и улучшается контрастность. Также могут появляться новые функции для редактирования фотографий.

Кроме того, происходит оптимизация менеджера файлов, появляются новые элементы в меню, и даже звук может стать более качественным. Таким образом, без обновления системы вы упустите все интересные "фишки", которые может предложить новая прошивка.

Ошибки и баги

Многие обновления направлены на устранение ошибок, которые могли возникнуть в работе устройства. Поэтому регулярное обновление, особенно для современных смартфонов, является крайне важным.

Иногда при выпуске нового устройства могут возникнуть проблемы с клавиатурой или сервисами Google, как это случилось с Google Pixel Pro 6. В таких случаях разработчики оперативно реагируют на недочеты новых смартфонов и незамедлительно выпускают обновления для исправления возможных ошибок.