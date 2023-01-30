Чому слабоалкогольні газовані напої та алкогольні енергетики дуже шкідливі: пояснення експертів

Недооцінювати шкоду - небезпечно

Однозначно: недооцінювати негативний вплив слабоалкогольних напоїв на організм - не найкраща ідея. Якраз у цьому й полягає їх найбільша небезпека, особливо, для підлітків.

Адже продавці часто не проявляють достатньої пильності в перевірці документів при купівлі слабоалкогольних напоїв, діти знаходять можливості придбати їх, а батьки не помічають сп'яніння. Тому часто це перший крок до проблем зі здоров’ям, сильних отруєнь або навіть алкоголізму.

Відповідно до опитування ESPAD, вино, разом зі слабоалкогольними напоями - найпопулярніші серед підлітків.

Як саме слабоалкогольні напої шкодять організму?

Будь-який рівень вживання алкоголю становить небезпеку для здоров'я. Перш за все - це загроза для здоров‘я печінки та серця, шлунково-кишкового тракту. А також вони:

Спричиняють зниження тиску та можуть викликати розвиток цукрового діабету, адже місять у складі барвники, консерванти та велику кількість цукру.

Часто викликають сильні алкогольні отруєння, особливо, в літній період. Тому що через відносно низький вміст спирту мають властивість викликати бажання випити більше та отримати сильніше сп‘яніння, через що можна легко не розрахувати кількість. Особливо, це стосується підлітків, які не можуть адекватно оцінювати свій стан.

Викликають залежність та розвиток алкоголізму як в дорослих, так і в підлітків. Що може перерости у вживання й міцних напоїв у великих кількостях. Зокрема, газ, що міститься в таких напоях, прискорює всмоктування спирту в кров і непомітно для людини викликає залежність.

Провокують появу зайвої ваги.

Бренди та привернення уваги підлітків

Багато популярних міжнародних та вітчизняних брендів приховують за своїми яскравими пляшками, привабливими слоганами, а останнім часом і патріотичними мотивами лише намір заробітку на здоров‘ї української молоді.

Вживання слабоалкогольних напоїв презентуються як обов‘язковий атрибут веселого проведення часу з друзями, спілкування з дівчиною або хлопцем, необхідність для того, щоб бути популярним та "своїм в компанії".

Проте жодних згадок про погане самопочуття, симптоми сильного похмілля та алкогольного отруєння. Усе це викривляє сприйняття дітей та підлітків.

Revo, King’s Bridge, Shake, Ром Кола, Джин Тонік, Longer - і це далеко не повний перелік причетних брендів.

Завжди думати про наслідки

Звісно, доросла та відповідальна людина, яка адекватно оцінює ситуацію й своє здоров’я, час від часу за бажанням може дозволити собі й міцні, й слабоалкогольні напої.

Перед вживанням слабоалкогольних напоїв та алкогольних енергетиків кожен, а особливо, підліток, має поставити собі питання: Чи воно того варте? Чи рівнозначне швидкоплинне та оманливе задоволення від сп’яніння та зіпсоване здоров’я, а може й життя?

Тож будьте пильними щодо себе та своїх дітей - відверто та зрозуміло пояснюйте їм можливі наслідки та формуйте правильне ставлення до вживання алкоголю з підліткового віку. Щоб слабоалкогольні газовані напої та алкогольні енергетики не стали злощасною стежиною до залежності ні для вас, ні для вашої дитини.