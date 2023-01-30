Почему слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики очень вредны: объяснение экспертов

Недооценивать вред - опасно

Однозначно: недооценивать негативное влияние слабоалкогольных напитков на организм - не самая лучшая идея. Как раз в этом и состоит их наибольшая опасность, особенно для подростков.

Ведь продавцы часто не проявляют достаточной бдительности в проверке документов при покупке слабоалкогольных напитков, дети находят возможности приобрести их, а родители не замечают опьянения. Поэтому часто это первый шаг к проблемам со здоровьем, сильным отравлениям или даже алкоголизму.

Согласно опросу ESPAD, вино вместе со слабоалкогольными напитками - самые популярные среди подростков.

Как слабоалкогольные напитки вредят организму?

Любой уровень употребления алкоголя представляет опасность для здоровья. Прежде всего, это угроза для здоровья печени и сердца, желудочно-кишечного тракта. А также они:

Приводят к снижению давления и могут вызвать развитие сахарного диабета, поскольку содержат красители, консерванты и большое количество сахара.

Часто вызывают сильные алкогольные отравления, особенно в летний период. Потому что из-за относительно низкого содержания спирта обладают свойством вызвать желание выпить больше и получить более сильное опьянение, из-за чего можно легко не рассчитать количество. Особенно это касается подростков, которые не могут адекватно оценивать свое состояние.

Вызывают зависимость и развитие алкоголизма как у взрослых, так и подростков. Что может перерасти в употребление и крепких напитков в больших количествах. В частности, содержащийся в таких напитках газ ускоряет всасывание спирта в кровь и незаметно для человека вызывает зависимость.

Провоцируют появление лишнего веса.

Бренды и привлечение внимания подростков

Многие популярные международные и отечественные бренды скрывают за своими яркими бутылками, привлекательными слоганами, а в последнее время и патриотическими мотивами лишь намерение заработка на здоровье украинской молодежи.

Употребление слабоалкогольных напитков презентуется как обязательный атрибут веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с девушкой или парнем, необходимость для того, чтобы быть популярным и "своим в компании".

Однако никаких упоминаний о плохом самочувствии, симптомах сильного похмелья и алкогольном отравлении. Все это искажает восприятие детей и подростков.

Revo, King's Bridge, Shake, Ром Кола, Джин Тоник, Longer - и это далеко не полный перечень причастных брендов.

Всегда думать о последствиях

Конечно, взрослый и ответственный человек, адекватно оценивающий ситуацию и свое здоровье, иногда по желанию может позволить себе и крепкие, и слабоалкогольные напитки.

Перед употреблением слабоалкогольных напитков и алкогольных энергетиков каждый, а особенно, подросток, должен задать себе вопрос: стоит ли оно того? Равнозначно ли быстротечное и обманчивое удовольствие от опьянения и испорченное здоровье, а может и жизнь?

Будьте внимательны к себе и своим детям - откровенно и понятно объясняйте им возможные последствия и формируйте правильное отношение к употреблению алкоголя с подросткового возраста. Чтобы слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики не стали злополучной тропой к зависимости ни для вас, ни для вашего ребенка.