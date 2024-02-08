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Чому Сирського зображають котом, а дехто називає "м'ясником"

Олександр Сирський (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Постать нового головнокомандуючого Збройних сил України Олександра Сирського огорнута купою міфів, критики, похвалою та мемами. Один з них - про кота, а другий - про "м'ясника".

Що означають ці два прізвиська та звідки вони пішли, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У матеріалі використані джерела: Х Романа Синіцина, Вікіпедія, Telegram-канал Євгена Жукова.

Сирський - кіт?

Дехто вважає, що Сирського називають котом. Але насправді - це не так. Це сталося через те, що в мережі почало ширитися так багато мемів, що все перевернулося з ніг на голову.

Насправді все навпаки. Річ у тім... , що восени 2023 року у соцмережах з'явився пухнастий захисник, який дуже швидко почав бити рекорди пса Патрона. І це - кіт Сирський. Він став відомим завдяки колишньому волонтеру та чинному військослужбовцю Роману Синіцину.

"Впіймали нового кота. Тому що старі (Сталктіт і триколірна кішка), як ви пам'ятаєте, втекли", - написав він і розмістив фото пухнастика. А ще додав, що мишам тепер буде капець.

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Згодом військовий став публікувати все більше світлин котика у мережі, чим привабив кілька тисяч нових підписників. Ім'я Сирський мишолову дали, оскільки він любить домашній сир і сулугуні.

Популярність кота врешті сягнула й державних органів. Його фото з'явилося у соцмережах проєкту "Дія", як ілюстрація для майбутнього реєстру домашніх тварин.

"Так от, історія трохи вийшла з-під контролю… Командування Сухопутних військ ЗС України, на бійця уже є паспорт в "Дії", правда, він від ранку десь в СЗЧ, але з-під землі дістанем, раз так понеслось!" - написав Роман у Facebook.

Скриншот

Не дивно, що Сирський одразу став улюбленим героєм мемів. Їх десятками розповсюджують українці в соцмережах. І багато хто не знав, що прізвисько мишолову дали не через генерала, а через любов до сиру. Але воно пішло у маси й суспільство пов'язало його з новим головнокомандуючим.

Двіжує та навалює

Багато військових поза очі називають Сирського "м'ясником". Ніби за безжалісний характер та суворість. А ще його так називають у російських пабліках, коли описують, що генерал зробив з російськими загарбниками.

Але є ті, хто вважає його потужним військовим, особливо після захисту Києва навесні 2022 року та Харківської області.

"Командує, двіжує і навалює на східних напрямках Сирський Олександр Станіславович. Так, це той самий дядько, який командував обороною столиці. Дуже потужний командир. Бажаю міцного козацького здоров'я", - так про нього написав начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков "Маршал".

Фото: t.me/marshalvdv

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Збройні сили України