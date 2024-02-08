Почему Сырского изображают котом, а некоторые называют "мясником"

Сырский - кот?

Некоторые считают, что Сырского называют котом. Но на самом деле – это не так. Это произошло из-за того, что в сети начало распространяться так много мемов, что все перевернулось с ног на голову.



В действительности все наоборот. Дело в том, что осенью 2023 года в соцсетях появился пушистый защитник, который очень быстро начал бить рекорды пса Патрона. И это - кот Сырский. Он стал известен благодаря бывшему волонтеру и действующему военнослужащему Роману Синицыну.

"Поймали нового кота. Потому что старики (Сталктит и трехцветная кошка), как вы помните, убежали", - написал он и разместил фото пушистика. А еще добавил, что мышам теперь будет капец.

Скриншот

Впоследствии военный стал публиковать все больше фотографий котика в сети, чем привлек несколько тысяч новых подписчиков. Имя Сырский мышелову дали, поскольку он любит домашний сыр и сулугуни.

Популярность кота наконец-то достигла и государственных органов. Его фото появилось в соцсетях проекта "Дия" как иллюстрация для будущего реестра домашних животных.

"Так вот, история немного вышла из-под контроля… Командование Сухопутных войск ВС Украины, на бойца уже есть паспорт в "Дие", правда, он с утра где-то в СЗЧ, но из-под земли достанем, раз так понеслось!" – написал Роман в Facebook.

Скриншот

Неудивительно, что Сырский сразу же стал любимым героем мемов. Их десятками распространяют украинцы в соцсетях. И многие не знали, что прозвище мышелову дали не из-за генерала, а из-за любви к сыру. Но оно пошло в массы, и общество связало его с новым главнокомандующим.

Движет и наваливает

Многие военные за глаза называют Сырского "мясником". Якобы за безжалостный характер и суровость. А еще его так называют в русских пабликах, когда описывают, как генерал поступил с русскими захватчиками.

Но есть и те, кто считает его мощным военным, особенно после защиты Киева весной 2022 года и Харьковской области.

"Командует, движует и наваливает на восточных направлениях Сырский Александр Станиславович. Да, это тот самый дядя, который командовал обороной столицы. Очень мощный командир. Желаю крепкого казацкого здоровья", - так о нем написал начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков. "Маршалл".

Фото: t.me/marshalvdv