Чому так сильно подорожчали яйця і що буде з цінами далі: прогноз експертів

У Мінагрополітики повідомили, що ціна десятка яєць зараз вагається близько 43 гривень. Проте реальні ціни в супермаркетах набагато вищі – від 60 до 80 гривень за десяток. Не відстають ціни й на домашні яйця – десяток коштує 70-80 гривень.

Як пояснюють продавці, ціни зросли через те, що фермери ще навесні побоялися через війну ставити інкубатори. Курей-несушок стало менше, яєць, відповідно теж і з'явився дефіцит.

Як пояснив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, поголів'я курей та виробництво загалом скоротилося через військові дії, логістику, підвищення ціни на корм, необхідного для годування курей та знищення фермерських господарств.

Він зазначив, що виробники яєць змушені були продавати свою продукцію нижче за собівартість. А восени відновився сезонний споживчий попит при тому, що поголів'я в областях не відновлено, і на це потрібно ще кілька місяців.

"В результаті на ринку пропозиція яєць знизилася, що спровокувало стрибок цін. Проте вже наприкінці жовтня - на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується", - спрогнозував Висоцький.

Крім того, заступник міністра зазначив, що наразі з'явилися додаткові форс-мажорні обставини через віялові відключення світла. Виробники вже почали заповнювати інкубатори – до перебоїв з електроенергією.

А експерт із дискусійного клубу Олег Пензин вважає, що ажіотаж навколо цін на яйця дещо перебільшений.

У жовтні 2021 року ціни на яйця також зростали - до 34-35 гривень. Але потім знову знижувалися.

"Коли ми подивимося на динаміку цін, у травні, червні, серпні, ціна яєць впала на 30% порівняно з початком року. 70% корму для курей - це кукурудза, пішла вже кукурудза нового врожаю - десь на 30-35% дорожче, ніж була. Восени традиційно загальний обсяг виробництва яйця падає. Особливо це стосується домашніх яєць, де сезонність абсолютно чітка. Я думаю, що до кінця року ми ще побачимо зростання ціни на рівні 10%. До свят однозначно яйце подорожчає", - прогнозує Пензин.