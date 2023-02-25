Ось як впливає шоколад на здоров'я: 7 несподіваних ефектів, про які ми не здогадувались

Справжній чорний шоколад, що містить у своєму складі понад 75-80% какао-бобів, може мати ряд позитивних впливів на здоров'я. Вчені дослідили, що стається з організмом, якщо регулярно ласувати цими солодощами.

Потужне джерело антиоксидантів

Темний шоколад насичений органічними сполуками, які є біологічно активними та діють як антиоксиданти. Серед них поліфеноли, флаваноли та катехіни. Згідно з дослідженнями, поліфеноли в чорному шоколаді можуть допомогти знизити "поганий" холестерин у поєднанні з іншими продуктами, такими як мигдаль і какао.

Одне дослідження показало, що какао і темний шоколад мали більше антиоксидантної активності, поліфенолів і флаванолів, ніж будь-які інші досліджувані фрукти, включно з чорницею і ягодами асаї.

Може знижувати тиск

Флавоноїди в темному шоколаді можуть стимулювати ендотелій артерій. Завдяки цьому вони "розслабляються", відповідно зменшується опір кровотоку і знижується артеріальний тиск.

Багато досліджень показують, що какао та темний шоколад можуть покращити кровообіг і знизити артеріальний тиск, хоча ефект зазвичай помірний.

Втім інше дослідження за участю людей з діабетом 2 типу та гіпертонією не показало ефекту, тому поставтеся до цього з недовірою.

Цілком можливо, що люди, які вже лікуються від високого тиску, не отримають користі від додавання флаванолів какао до свого раціону.

Захищає від високого холестерину

Споживання чорного шоколаду може захистити від високого рівня холестерину. Це знижує ризик розвитку деяких серцевих хвороб.

Флаваноли в темному шоколаді також можуть зменшити резистентність до інсуліну, що є ще одним поширеним фактором розвитку діабету.

Однак темний шоколад також містить цукор, який може мати протилежний ефект.

Може зменшити ризик серцевих хвороб

Зменшення рівня "поганого" холестерину" захистить від його накопичення в артеріях, що призведе до зниження ризику серцевих захворювань.

Дослідження показало, що вживання шоколаду тричі на тиждень знижує ризик серцево-судинних захворювань на 9%. Частіше вживання шоколаду не принесло додаткової користі.

Інший огляд показує, що вживання 45 г шоколаду на тиждень знижує ризик серцево-судинних захворювань на 11%. Споживання понад 100 г на тиждень не приносить користі для здоров’я.

Тамує голод

Якщо купувати якісний чорний шоколад з високим вмістом какао, то він досить поживний. Він містить пристойну кількість розчинної клітковини та насичений мінералами. Чорний шоколад містить залізо, магній, мідь, марганець. У ньому також багато калію, фосфору, цинку і селену.

Чорний шоколад також містить стимулятори, такі як кофеїн і теобромін, але він навряд чи заважатиме вам спати вночі, оскільки кількість кофеїну у ньому дуже мала порівняно з кавою.

Може захистити вашу шкіру від сонця

Флаваноли можуть захистити від сонячних променів, покращити приплив крові до шкіри та підвищити щільність шкіри та зволоження.

Якщо ви плануєте пляжну відпустку, подумайте про те, щоб насолодитися додатковим чорним шоколадом у попередні тижні та місяці. Втім краще проконсультуватись із лікарем.

Може покращити роботу мозку

Дослідження показують, що споживання какао з високим вмістом флаванолу може покращити приплив крові до мозку у молодих людей. Це може пояснити, чому споживання какао щодня покращує увагу, усне навчання та пам’ять.

Флаваноїди какао також можуть допомогти підтримувати когнітивні функції у людей похилого віку з легкими когнітивними порушеннями та зменшити ймовірність прогресування до деменції. Але потрібні додаткові дослідження.

Крім того, какао містить стимулюючі речовини, такі як кофеїн і теобромін, що може бути основною причиною, чому воно може покращити роботу мозку в короткостроковій перспективі.