У чому шкода? Комаровський розповів про корисний та небезпечний мед
Доктор Комаровський, порадам якого довіряє більшість українців, розповів про корисність та шкоду меду.
Факти про цінний продукт заслужений педіатр повідомив на сторінках свого журналу.
Чим корисний мед
Корисність меду обумовлена його складом, у ньому міститься:
-
75-80% - вуглеводи: фруктоза, глюкоза, сахароза;
-
вітаміни;
-
мінерали;
-
макро- та мікроелементи;
-
незамінні амінокислоти.
Мед набагато корисніший за цукор, про це говорить його склад, адже він складається на 50% з фруктози й на 50% з глюкози. Тому, якщо ви можете замінити цукор медом, то так і зробіть. Наприклад, для дитини корисніше з'їсти сир з медом, а не з цукром і випити чай з медом, а не з варенням. Але при цьому пам'ятайте, що у всьому потрібна міра і зловживати медом теж не варто, він досить калорійний.
На думку педіатрів, мед має не меншу відхаркувальну дію, ніж більшість ліків, і позбавлений побічних ефектів. Тому у разі прояву у дитини симптомів будь-якої гострої респіраторної вірусної інфекції, особливо коли кашель їй не дає спокою, дайте на ніч молоко або чай з медом. Це безпечно та набагато краще, ніж фармацевтичні відхаркувальні засоби.
Кому не можна їсти мед
Комаровський нагадав, що Асоціації педіатрів рекомендують не давати мед дітям до 2 років, інакше це може бути небезпечним для їхнього життя. Річ у тому, що можна заразитися ботулізмом.
У дітей перших шести місяців життя є вікові особливості кишківника. Саме в такому віці в незрілому ще органі можуть проростати суперечки ботулізму та виробляти токсин. А потрапити ці суперечки в організм малюка можуть із медом, оскільки це живий продукт, який не проходить термічної обробки.
Нагадаємо, що Комаровський пояснив, що таке DASH-дієта , про яку так багато розмов.
А раніше доктор Комаровський поставив крапку у питанні,чи можна гуляти під дощем .