В чем таится вред? Комаровский рассказал о полезном и опасном меде
Доктор Комаровский, советам которого доверяет большинство украинцев, рассказал о полезности и вреде меда.
Факты о ценном продукте заслуженный педиатр сообщил на страницах своего журнала.
Чем полезен мед
Полезность меда обусловлена его составом, в нем содержится:
-
75-80 % — углеводы: фруктоза, глюкоза, сахароза;
-
витамины;
-
минералы;
-
макро- и микроэлементы;
-
незаменимые аминокислоты.
Мед намного полезнее сахара, об єтом говорит его состав, ведь он состоит на 50% из фруктозы и на 50% из глюкозы. Поэтому если вы можете заменить сахар медом, то так и сделайте. Например, для ребенка полезнее съесть творог с медом, а не с сахаром, и выпить чай с медом, а не с вареньем. Но при этом помните, что во всем нужна мера и злоупотреблять медом тоже не стоит, он достаточно калориен.
По мнению педиатров, мед обладает не меньшим отхаркивающим действием, чем большинство лекарств, и лишен побочных эффектов. Поэтому в случае проявления у ребенка симптомов любой острой респираторной вирусной инфекции, особенно когда кашель его не оставляет в покое, дать на ночь молоко или чай с медом. Это безопасно и гораздо лучше, чем фармацевтические отхаркивающие средства.
Кому нельзя есть мед
Комаровский напомнил, что Ассоциации педиатров рекомендуют не давать мед детям до 2 лет, иначе это может быть опасно для их жизни. Дело в том, что можно заразиться ботулизмом.
У детей первых шести месяцев жизни имеются возрастные особенности кишечника. Именно в таком возрасте в незрелом еще органе могут прорастать споры ботулизма и вырабатывать токсин. А попасть эти споры в организм малыша могут с медом, поскольку это живой продукт, который не проходит термическую обработку.
Напомним, что Комаровский объяснил, что такое DASH-диета, о которой так много разговоров.
А ранее доктор Комаровский поставил точку в вопросе, можно ли гулять под дождем.