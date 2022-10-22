Чи можна гуляти під дощем? Комаровський поставив крапку у питанні

Лікар Комаровський розвіяв основний міф батьків про те, що дітям під дощем гуляти не можна, і від цього можна захворіти та підхопити пневмонію. Насправді, це не так.

Про це заслужений педіатр розповів на відео у своєму офіційному YouTube каналі.

Чи можна гуляти під дощем?

Медик повідомив, що після того, як він опублікував фото зі своїми онуками за підписом, що вони гуляють під дощем, отримав несподівану пораду від підписника.

Чоловік писав лікареві, що під дощем можна захворіти, та й взагалі, "за такої погоди треба сидіти вдома і дивитися телевізор".

"Будь-яка рекомендація дивитися телевізор у 21 столітті – звучить дуже некрасиво", – сказав педіатр.

Комаровський вважає, що для дорослої людини погана погода є лише приводом не гуляти. Якщо людина гуляє за будь-якої погоди, то в дощ вона не захворіє.

Якщо ж дитина постійно сидить удома і дихає теплим та сухим повітрям, у легенях накопичується велика кількість слизу.

"Коли дитина виходить на вулицю в дощ, вона починає кашляти, адже набряклий слиз у легенях перекриває вентиляцію легень, тоді виникає пневмонія", - сказав медик.

Комаровський ще раз нагадав, що прогулянки за будь-якої погоди - це найпотужніший спосіб зміцнення імунітету.