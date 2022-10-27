Комаровський пояснив, що таке DASH-дієта, про яку так багато розмов
Доктор Євген Комаровський висловився про спосіб харчування та звички в раціоні, що отримали назву DASH-дієта, суттю якої є, зокрема, обмеження кількості солі. Лікар зазначив, що така дієта може значно збільшити тривалість вашого активного життя.
Про це відомий педіатр і ведучий розповів у своєму Instagram .
Навіщо потрібна DASH-дієта
Лікар звернув увагу, що проблема підвищеного артеріального тиску є дуже актуальною, і закликав контролювати АТ, своєчасно звертатися до лікарів, лікувати: "це необхідно для того, щоб уникнути інфарктів, інсультів тощо".
Позаяк і в профілактиці, і в лікуванні підвищеного артеріального тиску величезну роль відіграють наші харчові звички, Комаровський дав оцінку DASH-дієті (Dietary Approaches to Stop Hypertension) - особливим правилам харчування, в яких "немає нічого унікального і незвичайного, просто вони багато в чому суперечать нашим традиціям".
Лікар вищої категорії звернув увагу, що вона, на думку медиків та дієтологів у всьому світі, стійко посідає лідируюче місце у списку найкращих дієт для здоров'я серця та судин.
Ефект такої дієти
Комаровський додав, що така дієта "здатна реально, за кілька тижнів змінити вашу ситуацію з підвищеним АТ".
"У чому головна особливість DASH-дієти? Вона полягає в тому, що механізм підвищення артеріального тиску багато в чому пов'язаний із надмірним споживанням натрію, тобто звичайної кухонної солі. І давним-давно доведено, що поширеність гіпертонічної хвороби в тому чи іншому суспільстві багато в чому визначається традиціями користування певною їжею - солити її, чи не солити", - розповів він.
Саме кількість солі у раціоні однозначно впливає на рівень артеріального тиску. І чи не головною рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я є зменшення кількості солі, додав лікар.
Є такі різновиди DASH-дієти
- Класична: без шкоди здоров'ю можна отримувати щодня 2300 мг (2,3 грама), тобто приблизно чайна ложка солі.
- Посилена: 1500 мг солі щодня.
Комаровський зазначив, що в Україні немає даних, скільки в середньому людина вживає солі на день, але "у наших традиціях - набагато більше".
"Одне класичне застілля з рибкою та пивом, і ви отримали солі більше на пів року вперед", - пояснює лікар.
Головна філософія DASH-дієти: добре та погано
"Вона полягає в тому, що немає нічого того, чого категорично не можна. А якщо є, то його можна лише трохи. Якщо не можна, але дуже-дуже хочеться - то можна, але трошки", - каже Комаровський.
Тому він закликав просто розуміти, що в раціоні добре, а що погано.
- Добре це:
овочі, фрукти, цільно зернові продукти, знежирена чи не жирна молочка, риба, птиця, бобові, горіхи, олія.
- Що бажано обмежувати:
продукти з високим вмістом жирів (жирне м'ясо, жирна молочка, тропічні олії), обмежувати цукромісткі напої та солодощі.
"Якщо слідувати DASH-дієті, то ви вибираєте продукти, які мають низький вміст насичених трансжирів, але при цьому багаті калієм, кальцієм, магнієм, клітковиною та білком, і мають низький вміст натрію", - розповів Комаровський.
Що конкретно включає DASH-дієта
- Фрукти: 4-5 порцій на день (одна порція - це один фрукт середнього розміру, 2 сливи або абрикоси, 1/2 склянки свіжих, заморожених або консервованих порізаних фруктів або ягід або 1/2 склянки фруктового соку)
- Овочі: 4-5 порцій на день
- М'ясо, риба, птиця: до 6 порцій (по 30 грамів) на день
- Зернові: 6-8 порцій на день
- Горіхи, боби: 4-5 порцій на тиждень (одна порція становить 1/3 склянки горіхів, 2 столові ложки арахісової олії, 2 столові ложки насіння)
- Молочні продукти: 2-3 порції на день
- Солодощі: до 5 порція на тиждень
- Жири: 2-3 порції на день (одна порція - 1 чайна ложка м'якого маргарину, 1 чайна ложка олії, 1 столова ложка майонезу або 2 столові ложки заправки для салату).
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