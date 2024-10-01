Чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі та як цього уникнути

Доглядаючи за обличчям, багато людей забувають про шию. Однак, ця ділянка майже завжди відкрита і схильна до всіх тих небезпек, що й обличчя. Тому часто виходить, що шкіра на шиї старішає швидше, ніж на обличчі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
З віком зміни неминучі, особливо коли мова йде про зовнішній вигляд шкіри.
розповіла, що шкіра на шиї має менше сальних залоз і меншу підтримку з боку м’язів, що може сприяти швидшому обвисанню.
Пластичний хірург Рамтін Кассір зазначив, що шия часто більше піддається впливу сонця та впливу навколишнього середовища, що прискорює старіння та втрачає еластичність.
Раніше ми повідомляли, чому вранці набрякає обличчя та як цього уникнути.
Також ми писали, що насправді видає реальний вік людини.