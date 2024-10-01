Чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі та як цього уникнути

З віком зміни неминучі, особливо коли мова йде про зовнішній вигляд шкіри.

розповіла, що шкіра на шиї має менше сальних залоз і меншу підтримку з боку м’язів, що може сприяти швидшому обвисанню.

Пластичний хірург Рамтін Кассір зазначив, що шия часто більше піддається впливу сонця та впливу навколишнього середовища, що прискорює старіння та втрачає еластичність.