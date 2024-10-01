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Почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице и как этого избежать

Почему кожа шеи быстрее стареет, чем на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ухаживая за лицом, многие забывают о шее. Однако этот участок почти всегда открыт и подвержен всем тем опасностям, что и лицо. Поэтому часто получается, что кожа на шее стареет быстрее, чем на лице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

С возрастом изменения неизбежны, особенно когда речь идет о внешнем виде кожи.

рассказала, что кожа на шее имеет меньше сальных желез и меньшую поддержку со стороны мышц, что может способствовать более быстрому обвисанию.

Пластический хирург Рамтин Кассир отметил, что шея часто больше подвергается влиянию солнца и влиянию окружающей среды, что ускоряет старение и теряет эластичность.

Ранее мы сообщали, почему утром отекает лицо и как этого избежать.

Также мы писали, что действительно выдает реальный возраст человека.

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