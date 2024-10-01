Почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице и как этого избежать

С возрастом изменения неизбежны, особенно когда речь идет о внешнем виде кожи.

рассказала, что кожа на шее имеет меньше сальных желез и меньшую поддержку со стороны мышц, что может способствовать более быстрому обвисанию.

Пластический хирург Рамтин Кассир отметил, что шея часто больше подвергается влиянию солнца и влиянию окружающей среды, что ускоряет старение и теряет эластичность.