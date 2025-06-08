Чому вам не щастить: як зрозуміти, це - пристріт, прокляття чи просто збіг

Чорна смуга, що тягнеться днями, тижнями або навіть місяцями, викликає питання: це просто невдалий період чи щось більше? Здавна люди вважали, що постійні негаразди можуть бути ознакою пристріту або прокляття.
Як розібратися, вам не щастить через збіг обставин чи через пристріт або прокляття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Пристріт або "зле око" - це негативний вплив, що, за повір’ями, виникає після заздрісного чи недоброго погляду. Часто навіть несвідомого.
Прикмети, що можуть вказувати на пристріт:
Прокляття - це навмисне побажання зла, часто з ритуальним або словесним підсиленням. У багатьох культурах це серйозний вплив, що може передаватися навіть поколіннями.
Можливі ознаки:
Іноді життя справді підкидає серію неприємностей, але це не завжди щось надприродне.
Сигнали, що це радше збіг:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: PubMed, Proceedings of the Royal Society, The International Journal of Humanities, UCLA