Чому вам не щастить: як зрозуміти, це - пристріт, прокляття чи просто збіг

Що таке пристріт?

Пристріт або "зле око" - це негативний вплив, що, за повір’ями, виникає після заздрісного чи недоброго погляду. Часто навіть несвідомого.

Прикмети, що можуть вказувати на пристріт:

ви почуваєтеся знесиленими без видимої причини

техніка ламається, речі губляться або псуються

дитина постійно плаче, домашні тварини знервовані

після спілкування з конкретною людиною вам стає зле або погано йдуть справи

Що таке прокляття?

Прокляття - це навмисне побажання зла, часто з ритуальним або словесним підсиленням. У багатьох культурах це серйозний вплив, що може передаватися навіть поколіннями.

Можливі ознаки:

повторювані невдачі в одній і тій же сфері (робота, стосунки, здоров’я)

ситуації "наче за сценарієм" - усе валиться, попри зусилля

відчуття чужої присутності, сни з незнайомими людьми, тривожність без причини

родова "чорна смуга" - подібні проблеми були у бабусь чи батьків

А може, це просто збіг?

Іноді життя справді підкидає серію неприємностей, але це не завжди щось надприродне.

Сигнали, що це радше збіг:

негаразди різного характеру, але без системності

після відпочинку чи зміни середовища ситуація налагоджується

немає внутрішнього відчуття тиску чи емоційної "стяжки"

Що можна зробити для самозахисту (навіть якщо ви скептик)