Як розпізнати жінку-відьму: кожному треба знати ці 7 народних прикмет

Відьми завжди викликали інтерес та страх у людей. Їхні загадкові риси і незвичайні здібності породили безліч прикмет і легенд. За якими основними ознаками народна мудрість вчить відрізняти жінку-відьму від звичайної людини?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про прикмети відьом, які можуть виглядати дивно, але в них закладена глибока символіка.

Загострена інтуїція

Відьми часто володіють гострим відчуттям майбутнього і можуть передбачати події. Якщо ви помічаєте у знайомої жінки вражаючу здатність передбачати розвиток ситуацій або чути те, що іншим недоступне, це може бути ознакою магічного дару.

Така людина інтуїтивно "прочитує" навколишній світ, немов володіє особливим внутрішнім зором. Не варто плутати це з простою вдачею - це справжній дар.

Уникнення святинь і церков

Жінки-відьми, згідно з народними віруваннями, уникають відвідування храмів і святих місць. Якщо знайома стверджує, що вона віруюча, але жодного разу не була в церкві, це викликає підозру. Свячені місця, як кажуть, викликають у них дискомфорт і погане самопочуття. Тож цей факт іноді стає червоним прапорцем для оточуючих.

Зміни у зовнішності

Відьми часто володіють здатністю змінювати свою зовнішність настільки, що важко впізнати їх у різні періоди життя. Це вказує на можливість маскування і приховування справжньої суті.

Якщо жінка помітно змінює вигляд без видимих причин, це може бути проявом магічного впливу. Таке явище називають трансформацією, і воно характерне саме для людей із особливими здібностями.

Особливий, "магнетичний" погляд

Очі відьми мають надзвичайну силу, яка впливає на оточуючих. Багато хто не може довго витримати їхній погляд, відчуваючи тривогу або навіть фізичний дискомфорт.

Ця енергетика настільки сильна, що здатна розбурхувати свідомість і порушувати емоційний стан. Через це зустрічі з такою жінкою іноді залишають після себе незрозуміле хвилювання.

Відьми віддають перевагу чорному кольору та мають особливий зв'язок з природою (фото: Freepik.com)

Магнетична привабливість і зв’язок із природою

Відьми зазвичай виглядають молодо, незважаючи на вік, і мають непереборну чарівність, що притягує погляди. Вони відчувають сильний зв’язок із природою, часто проводять час на лоні природи, черпаючи там сили.

Тварини теж часто відчувають їхню енергетику і тягнуться до них, що додає жінкам ще більшої загадковості. Така прихильність до природи підкреслює їхнє магічне начало.

Відмінні ознаки в зовнішності

Іноді у відьом можна помітити рідкісні фізичні особливості, наприклад, гетерохромію - коли очі мають різний колір.

Також часто трапляються зелені очі, а волосся може бути або темним на смаглявій шкірі, або рудим з веснянками на світлій. Крім того, такі жінки рідко стрижуть волосся і нігті, надаючи перевагу природному вигляду.

Перевага темного одягу

Жінки з магічними здібностями зазвичай не носять яскравих чи білих кольорів. Їхній улюблений вибір - чорний одяг, що символізує містичність і силу.

Такий стиль допомагає їм приховувати свою справжню сутність і підкреслює загадковість. Тож помітивши таку схильність, можна задуматися про їхній внутрішній світ.