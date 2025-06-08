Почему вам не везет: как понять, это - сглаз, проклятие или просто совпадение

Черная полоса, тянущаяся днями, неделями или даже месяцами, вызывает вопрос: это просто неудачный период или нечто большее? Издавна люди считали, что постоянные неурядицы могут быть признаком сглаза или проклятия.
Как разобраться, вам не везет из-за стечения обстоятельств или из-за сглаза, или проклятия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сглаз или "злой глаз" - это негативное влияние, которое, по поверьям, возникает после завистливого или недоброго взгляда. Часто даже бессознательного.
Приметы, которые могут указывать на сглаз:
Проклятие - это намеренное пожелание зла, часто с ритуальным или словесным усилением. Во многих культурах это серьезное воздействие, которое может передаваться даже поколениями.
Возможные признаки:
Иногда жизнь действительно подбрасывает серию неприятностей, но это не всегда что-то сверхъестественное.
Сигналы, что это скорее совпадение:
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При написании материала были использованы источники: PubMed, Proceedings of the Royal Society, The International Journal of Humanities, UCLA