Почему вам не везет: как понять, это - сглаз, проклятие или просто совпадение

Что такое сглаз?

Сглаз или "злой глаз" - это негативное влияние, которое, по поверьям, возникает после завистливого или недоброго взгляда. Часто даже бессознательного.

Приметы, которые могут указывать на сглаз:

вы чувствуете себя обессиленными без видимой причины

техника ломается, вещи теряются или портятся

ребенок постоянно плачет, домашние животные нервничают

после общения с конкретным человеком вам становится плохо или плохо идут дела

Что такое проклятие?

Проклятие - это намеренное пожелание зла, часто с ритуальным или словесным усилением. Во многих культурах это серьезное воздействие, которое может передаваться даже поколениями.

Возможные признаки:

повторяющиеся неудачи в одной и той же сфере (работа, отношения, здоровье)

ситуации "как по сценарию" - все рушится, несмотря на усилия

ощущение чужого присутствия, сны с незнакомыми людьми, тревожность без причины

родовая "черная полоса" - подобные проблемы были у бабушек или родителей

А может, это просто совпадение?

Иногда жизнь действительно подбрасывает серию неприятностей, но это не всегда что-то сверхъестественное.

Сигналы, что это скорее совпадение:

проблемы разного характера, но без системности

после отдыха или изменения среды ситуация налаживается

нет внутреннего ощущения давления или эмоциональной "стяжки"

Что можно сделать для самозащиты (даже если вы скептик)