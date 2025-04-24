В чому секрет шлюбу Осадчої та Горбунова: астролог розкрила всі карти

"Почнемо з Катерини. В її космограмі присутня потужна "Печатка щастя", яка не лише підтримує її життєві сили, розширює обрії, створює оптимальні можливості для матеріального добробуту, але для жінки є також показником чудових якостей господині, дружини та матері. Цікаво, що в неї також є конфігурація, яка називається "аспектом смаку та дизайну", який виокремлює індивідуальний стиль людини, її елегантність не лише в одязі, але й у поведінці", - розповіла Соловйова.

"Це - одна з вказівок на високі статки. Крім того, таке положення планет має відношення до професій дизайнера та декоратора. Тут не завадить пригадати, що свою кар’єру Катерина розпочала у якості моделі, згодом перетворилась на одну з найвпливовіших модниць України та підкорила серця мільйонів своїми луками та екстравагантними капелюшками", - зазначила вона.

Осадча, додає астролог, людина слабкої конфліктності. Що стосується Юрія, то в нього також низький рівень конфліктності. А ось у стосунках між ними експерт бачить підвищену конфліктність, щоправда, некритичну, без питань, які б вони не могли вирішити.

"В космограмі у Горбунова присутня конфігурація, яку в давнину називали "печатка Сатани". Це аспект затьмарення свідомості та спокус. Така людина може швидко втрачати здатність радіти життю, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, проявляє прискіпливість", - заявила Соловйова.

Крім того, в житті такої людини можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років. Разом з тим, зазначила астролог, у нього присутня "Печатка щастя", яка суттєво пом’якшує дію "Печатки Сатани", завдяки чому він відчуває повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей.

"Він - щасливчик і улюбленець Фортуни. Це - одна з вказівок на матеріальний добробут. Крім ого, у нього діють аспекти, завдяки яким він отримує творчі здібності, таланти у різних видах діяльності, життєвий успіх, довголіття, любов до прекрасного, симпатії оточуючих. Як ми бачимо, Юрію вдалося реалізувати можливості цих вказівок. А ще таке розміщення елементів радиксу дарує кохання до яскравої та популярної жінки та щасливий шлюб", - вважає експерт.

"У них схожі світогляд, цінності, плани на життя, немає глибокого психологічного зв’язку, але вони здатні ніжно піклуватися один про одного, у них може збігатися відчуття прекрасного. Водночас між ними майже ідеальна сумісність на сексуальному рівні, і вони обидва повністю розкривають себе за гендерним принципом. З точки зору збитків чи зиску ці стосунки для обох індиферентні: вони обидва нічого не втрачають, але й не набувають ніяких серйозних статків від цих відносин", - резюмувала вона.