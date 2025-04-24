В чем секрет брака Осадчей и Горбунова: астролог раскрыла все карты

"Начнем с Екатерины. В ее космограмме присутствует мощная "Печать счастья", которая не только поддерживает ее жизненные силы, расширяет горизонты, создает оптимальные возможности для материального благосостояния, но для женщины является также показателем замечательных качеств хозяйки, жены и матери. Интересно, что у нее также есть конфигурация, которая называется "аспектом вкуса и дизайна", который выделяет индивидуальный стиль человека, его элегантность не только в одежде, но и в поведении", - рассказала Соловьева.

"Это - одно из указаний на высокое состояние. Кроме того, такое положение планет имеет отношение к профессиям дизайнера и декоратора. Здесь не помешает вспомнить, что свою карьеру Екатерина начала в качестве модели, впоследствии превратилась в одну из самых влиятельных модниц Украины и покорила сердца миллионов своими луками и экстравагантными шляпками", - отметила она.

Осадчая, добавляет астролог, человек слабой конфликтности. Что касается Юрия, то у него также низкий уровень конфликтности. А вот в отношениях между ними эксперт видит повышенную конфликтность, правда, некритическую, без вопросов, которые бы они не могли решить.

"В космограмме у Горбунова присутствует конфигурация, которую в древности называли "печать Сатаны". Это аспект помрачения сознания и соблазнов. Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость", - заявила Соловьева.

Кроме того, в жизни такого человека возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет. Вместе с тем, отметила астролог, у него присутствует "Печать счастья", которая существенно смягчает действие "Печати Сатаны", благодаря чему он чувствует полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей.

"Он - счастливчик и любимец Фортуны. Это - одно из указаний на материальное благополучие. Кроме того, у него действуют аспекты, благодаря которым он получает творческие способности, таланты в различных видах деятельности, жизненный успех, долголетие, любовь к прекрасному, симпатии окружающих. Как мы видим, Юрию удалось реализовать возможности этих указаний. А еще такое размещение элементов радикса дарит любовь к яркой и популярной женщине и счастливый брак", - считает эксперт.

"У них схожие мировоззрение, ценности, планы на жизнь, нет глубокой психологической связи, но они способны нежно заботиться друг о друге, у них может совпадать чувство прекрасного. В то же время между ними почти идеальная совместимость на сексуальном уровне, и они оба полностью раскрывают себя по гендерному принципу. С точки зрения убытков или выгоды эти отношения для обоих индифферентны: они оба ничего не теряют, но и не приобретают никакого серьезного состояния от этих отношений", - резюмировала она.