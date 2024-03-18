В чому секрет макіяжу Марго Роббі, який може повторити кожна

Яким є секрет макіяжу Марго Роббі

Актриса й продюсерка Марго Роббі вкрала увагу на останньому заході сезону - Оскарі 2024 зі свіжим, природним кольором обличчя, делікатно окресленими очима та матовими губами. Її макіяж став для багатьох загадкою та прикладом.

Варто зауважити, що цей елегантний та природний макіяж зірці фільму "Барбі" створила візажист CHANEL Паті Дуброфф, який був натхненний золотою епохою Голлівуду. І весь макіяж акторки було виконано за допомогою косметики CHANEL.

Що потрібно для макіяжу, як у Марго Роббі (фото: instagram.com/patidubroff)

Основа для подальшого макіяжу

Оскільки шкіра Марго завжди є гладкою та чистою, то вона точно забезпечує гладеньке покриття для бездоганного нанесення макіяжу, зволожуючи шкіру та зону під очима за допомогою доглядових продуктів.

Коригування шкіри

Для того, щоб зробити схожий макіяж на такий, як у Роббі, тримайте фокус на губах з нейтральним кольором обличчя. Почніть з матуючого праймера, після чого нанесіть зволожуючу тональну основу і бронзатор на вилиці.

Макіяж очей

Аби додати погляду елегантності та статусу й зберегти збалансований та об'ємний погляд, варто користуватися бежевими тінями й можна підвести вії.

Макіяж губ

Марго Роббі використовує матову помаду, але перед цим слід зволожити губи, аби у результаті ваш макіяж виглядав бездоганно.

Макіяж Марго Роббі (фото: instagram.com/patidubroff)