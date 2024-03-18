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В чем секрет макияжа Марго Робби, который может повторить каждая

Марго Робби (фото: instagram.com/patidubroff)
Автор: Юлия Любченко

Марго Робби - всемирно известная и очень популярная актриса, жизнь которой очень интересует широкую аудиторию людей. Но не меньшее количество людей интересует и ритуалы красоты Робби.

О том, каков макияж Марго Робби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание HDFASHION в Instagram.

Какой секрет макияжа Марго Робби

Актриса и продюсер Марго Робби украла внимание на последнем мероприятии сезона - Оскаре 2024 со свежим, естественным цветом лица, деликатно очерченными глазами и матовыми губами. Ее макияж стал для многих загадкой и примером.

Следует заметить, что этот элегантный и естественный макияж звезде фильма "Барби" создала визажист CHANEL Пати Дуброфф, вдохновленный золотой эпохой Голливуда. И весь макияж актрисы был исполнен с помощью косметики CHANEL.

Что нужно для макияжа, как у Марго Робби (фото: instagram.com/patidubroff)

Основа для дальнейшего макияжа

Поскольку кожа Марго всегда гладкая и чистая, то она точно обеспечивает гладкое покрытие для безупречного нанесения макияжа, увлажняя кожу и зону под глазами с помощью уходовых продуктов.

Корректировка кожи

Для того чтобы сделать похожий макияж на такой, как у Робби, держите фокус на губах с нейтральным цветом лица. Начните с матующего праймера, после чего нанесите увлажняющее тональное основание и бронзатор на скуле.

Макияж глаз

Чтобы придать взгляду элегантность и статус и сохранить сбалансированный и объемный взгляд, следует пользоваться бежевыми тенями и можно подвести ресницы.

Макияж губ

Марго Робби использует матовую помаду, но перед этим следует увлажнить губы, чтобы в результате ваш макияж выглядел безупречно.

Макияж Марго Робби (фото: instagram.com/patidubroff)

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