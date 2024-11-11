Чому пташка стукає у вікно і коли це - погана прикмета

Багато хто з нас стикався з ситуацією, коли пташка постукала у вікно. Одні люди вважають це добрим знаком, інші, навпаки, провісником поганих новин і навіть смерті когось із близьких.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що означає ця прикмета, а також як можна запобігти біді.
Наші пращури вірили, що пернаті - це душі померлих, які можуть принести добрі чи погані новини. Також у давнину покійників виносили через вікна, а не через двері, тому вважалося, що якщо птах постукав у вікно - це послання зі світу мертвих.
Втім, зараз біологи та орнітологи радять не перебільшувати, адже птахи особливо у холодну пору року прилітають до людей, щоб знайти їжу. Тому коли у вікно стукає птах, це не завжди погано.
До речі, птахи дуже сильно реагують на зміну погоди: наприклад, ластівки низько літають перед дощем, а горобці закопуються в пісок.
Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)
Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)
Якщо птах наблизився до вашої оселі, вдарився об вікно і полетів, не варто думати про погане. Це свідчить про те, що вас про щось попереджають.
Це може бути добрим знаком для незаміжньої дівчини, можливо, вона скоро зустріне свою другу половинку.
Якщо птах пошкодив скло, це може бути не дуже добрим знаком.
Якщо птахи постійно б'ються у ваше вікно - це точно не до добра, причому побоюватися потрібно не тільки вам, а й сусідам.
Такий варіант розвитку подій вважається найгіршим. Часто це може бути провісником смерті близького або наближення катастрофи.
Якщо пернате наполегливо стукає у вікно, варто подумати, про що воно може попереджати. Необхідно бути обережним у поїздках або перевірити здоров'я.
Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)
Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)
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Для написання матеріалу було використано такі джерела: Ukr.Media, Pixel Inform, 7dniv.