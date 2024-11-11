Почему птица стучит в окно и когда это - плохая примета

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда птица стучится в окно. Одни люди считают это хорошим знаком, другие, наоборот, предвестником плохих новостей и даже смерти кого-то из близких.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что значит эта примета, а также как можно предотвратить беду.
Наши предки верили, что пернатые - это души умерших, которые могут принести хорошие или плохие новости. Также в древности покойников выносили через окна, а не через двери, поэтому считалось, что если птица постучалась в окно - это послание из мира мертвых.
Впрочем, сейчас биологи и орнитологи советуют не преувеличивать, ведь птицы особенно в холодное время года прилетают к людям, чтобы найти еду. Поэтому когда в окно стучится птица, это не всегда плохо.
К слову, птицы очень чутко реагируют и на смену погоды: например, ласточки низко летают перед дождем, а воробьи закапываются в песок.
Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)
Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)
Если птица приблизилась к вашему дому, ударилась об окно и улетела, не стоит думать о плохом. Это свидетельствует о том, что вас о чем-то предупреждают.
Это может быть хорошим знаком для незамужней девушки, возможно, она скоро встретит свою вторую половинку.
Если птица повредила стекло, это может быть не очень хорошим знаком. Особенно, если видны ее перья и кровь.
Если птицы постоянно бьются в ваше окно - это точно не к добру, при чем опасаться нужно не только вам, но и соседям.
Такой вариант развития событий считается самым плохим. Часто это может быть предвестником смерти близкого или же приближающейся катастрофы.
Если пернатое настойчиво стучит в окно, то следует подумать, о чем оно может предупреждать. Следует быть острожным в поездках или же проверить здоровье.
Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)
Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)
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Для написания материала были использованы такие источники: Ukr.Media, Pixel Inform, 7dniv.