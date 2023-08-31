Чинити опір марно. 5 гучних випадків, коли "копи" стріляли у водіїв

На жаль, така історія трапилась не вперше, адже дехто з українців чомусь вважає за норму сідати п'яним за кермо та сперечатись із "копами".

Нещодавнє вбивство патрульним чоловіка в Дніпрі сколихнуло громадськість. Суспільство буквально розділилось на два табори. Перші звинувачують поліцейських, інші - стають на бік правоохоронців, які виконували свою роботу.

Про інші подібні гучні випадки, коли українські патрульні змушені були застосовувати зброю, та їхні наслідки читайте нижче в матеріалі Styler .

Кермування "під кайфом"

У Києві вночі 7 лютого 2016 року патрульна поліція намагалась зупинити компанію юних "мажорів" на BMW. Переслідування порушників, які їхали на великій швидкості столицею, тривало понад 30 хвилин.

Поліцейські неодноразово попереджали їх через гучномовець про відкриття вогню, після чого обстріляли автомобіль.

У результаті обстрілу було пробито колесо автівки, а один із порушників - 17-річний Михайло Медведєв - отримав смертельне поранення. Трьох інших молодих людей, в тому числі 24-річного водія BMW Ростислава Храпачевського з ознаками наркотичного сп'яніння, затримали.

Патрульного Сергія Олійника заарештували за перевищення повноважень і навмисне вбивство на два місяці, проте згодом Апеляційний суд столиці відпустив його під домашній арешт.

Погоня за п'яною компанією

У ніч на 13 лютого 2020 року в Харкові до поліції надійшло повідомлення про те, що троє чоловіків розпивають алкоголь і мають намір їхати далі на автомобілі Subaru Forester.

Водій машини, побачивши патрульних, спробував втекти, здійснив наїзд на "копа" й не реагував на вимогу зупинитися. Почалася погоня.

Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) службовий автомобіль застряг у полі біля села Хроли.

З метою зупинки порушників старший лейтенант поліції здійснив три постріли по Subaru, проте машина зникла з місця події...

Пізніше з'ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля доставив до лікарні Харкова пасажира, який отримав кілька вогнепальних поранень.

Командира роти управління патрульної поліції затримали та оголосили йому підозру у перевищенні службових повноважень...

Вбивство патрульної

3 жовтня 2020 року екіпаж патрульних виїхав на виклик про розбещення неповнолітніх біля однієї зі шкіл Чернівців.

Збоченець, якого хотіли затримати "копи", мав при собі зброю. Він відкрив вогонь, смертельно поранив 22-річну патрульну Таїсію Татарин і втік.

Впродовж кількох днів стрілка розшукували й посилено патрулювали школи міста.

За два дні 53-річного зловмисника вистежили за камерами спостереження та дійшли до будинку, де він мешкав. Під час затримання він знову відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь. Чоловіка було поранено. Але під час надання медичної допомоги тими ж патрульними злочинець помер.

Таїсія Татарин (фото: Патрульна поліція Чернівецької області)

Втеча з місця ДТП

У Дніпрі 2 січня 2023 року поліція зі стріляниною затримувала автомобіль Citroen, за кермом якого перебувала жінка, а в салоні - хлопчик віком близько двох років.

Тоді все почалося у центрі міста, де водійка потрапила у ДТП із кількома машинами. Вона поводилась неадекватно й не реагувала на вимогу зупинитися. Машина рухалась трасою на великій швидкості, після чого з’їхала на пішохідну частину й мало не збила людей.

Аби втекти від поліцейських, жінка протаранила їхні авто та заїхала на територію Храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Для затримання порушниці поліції довелося відкрити вогонь по колесах на території храму.

На місці події перебувало близько семи патрульних автівок та швидка. Жінку зупинили та затримали. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Порушення комендантської години

7 серпня 2023 року в тому ж Дніпрі співробітники поліції зупинили автомобіль BMW за порушення комендантської години. У салоні перебували троє людей - дві дівчини та власник машини.

Під час перевірки документів водій влаштував конфлікт зі співробітниками поліції, поводився зухвало та погрожував "копу" розправою.

Після цього він вдарив в обличчя одного з поліціянтів і намагався втекти.

Конфлікт помітив нацгвардієць, який чергував поблизу. Щоб знешкодити зловмисника, він попередив про застосування зброї - двічі вистрілив у повітря з автомата Калашникова. Втікач не реагував. Потім військовий вистрілив у злочинця і затримав його.

Власника BMW госпіталізували з вогнепальним наскрізним пораненням лівого стегна та закритою черепно-мозковою травмою.

Що каже законодавство

Право на застосування зброї

Згідно зі статтею 46 закону України "Про Національну поліцію", правоохоронець уповноважений на:

зберігання вогнепальної зброї

носіння вогнепальної зброї

застосування та використання (за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку)

Зазначається, що застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу у виняткових випадках:

для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю

для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю

для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі

для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення

для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти

для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського

для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського

для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що воно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського, шляхом пошкодження чи знищення безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи

Уточнюється, що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.

Застосування зброї без попередження

Застосування правоохоронцем вогнепальної зброї без попередження допускається:

при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї

у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей

якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу

якщо особа чинить збройний опір

для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю

Наголошується, що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.

Крім того, "коп" уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.