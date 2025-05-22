Чому не працює кондиціонер: не викликайте майстра, поки не перевірите ці 5 речей

Перевірте живлення

Переконайтеся, що кондиціонер підключений до розетки і вона справна. Обов’язково огляньте розподільний щиток, щоб перевірити, чи не спрацював автоматичний вимикач, який відповідає за лінію кондиціонера. Якщо він вимкнений, його потрібно увімкнути.

Також огляньте запобіжники, якщо замість автоматів встановлені плавкі вставки, оскільки вони можуть перегоріти. У разі пошкодження запобіжника варто звернутися до електрика для його заміни. Перевірте вилку і кабель - вони мають бути цілими та надійно підключеними.

Огляньте пульт управління

Іноді проблема полягає в розряджених батарейках пульта дистанційного керування. Навіть якщо на дисплеї пульта відображаються налаштування, кнопки можуть не працювати через слабкий заряд батарейок. Варто замінити батарейки на нові і повторити спробу ввімкнути кондиціонер.

Це проста і швидка перевірка, яка часто вирішує проблему. Якщо після заміни батарейок кондиціонер все ще не реагує, варто переходити до інших кроків. Пульт управління має бути завжди в робочому стані для коректної роботи пристрою.

Кондиціонер - іноді доволі капризний прилад (фото: Freepik.com)

Перевірте налаштування кондиціонера

Переконайтеся, що режим роботи кондиціонера встановлений правильно. Для охолодження має бути вибраний режим "Cool", позначений сніжинкою або відповідним словом. Температура має бути встановлена нижче за температуру в кімнаті, інакше кондиціонер не почне охолоджувати.

Уникайте випадкової активації авторежиму, який може переключити пристрій на обігрів. Також перевірте, чи не ввімкнено таймер вимкнення або енергозберігаючі режими. Неправильні налаштування часто стають причиною того, що кондиціонер не працює як треба.

Почистіть фільтр і огляньте зовнішній блок

Забруднений фільтр значно знижує ефективність роботи кондиціонера, тому його варто регулярно чистити. Перед чищенням вимкніть пристрій і зніміть фільтр, промийте його теплою мильною водою або пропилососьте. Поки фільтр сохне, можна протерти корпус і очистити внутрішню частину від пилу.

Не забувайте також про зовнішній блок - він має бути чистим і вільним від пилу та бруду. Якщо зовнішній блок шумить або не працює, це може вказувати на серйознішу проблему, для якої потрібен майстер. Регулярне обслуговування дозволить підтримувати кондиціонер у робочому стані довше.