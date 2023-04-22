Чому наш прапор синьо-жовтий, якщо на старих фото зафіксовано його "перевернутий" варіант?

Чи правильні кольори на сучасному прапорі

У 1992 році Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження державним символом України національного прапора. Згідно із нею стяг складається із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхнього - синього кольору, нижнього - жовтого.

Всі ж знають, що ці кольори символізують синє небо над жовтими пшеничними полями.

Проте на чорно-білих фотографіях та у кінохроніках початку ХХ століття верхня смуга українського прапора часто світліша за нижню. Цей факт часто використовують прихильники "перевернутого" прапору в якості доказу їхньої версії.

Проголошення УНР 1919 рік (скриншот Violity)

Чому ж на старих фото "перевернутий" прапор

Зображення синього та жовтого кольорів спотворювалось через використання у фотографії бромосрібної желатинової емульсії - вона була менш чутливою до спектрів вище синього і блакитного.

Таким чином при фотографуванні предметів жовтого, помаранчевого чи червоного кольорів світло, яке відбивалось від них, майже не діяло на фотоматеріал. На негативі ці місця виходили світлими, а при друці - темними. Натомість синій та блакитний кольори навпаки виходили світлими.

Присяга Директорії у Кам'янці-Подільському (скриншот)

Лише з 1930-х років панхроматичні сорти негативних плівок почали витісняти матеріали старого зразку, що дозволяло отримувати рівномірну спектральну чутливість до всього видимого спектра.

Натомість більшість фотографій української революції 1917-1921 років виконані на несенсибілізованих фотоматеріалах, тому прапор на них нам видається "перевернутим".

Полк ім. Шевченка 1917 рік (скриншот Violity)